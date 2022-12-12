Первый за 10 лет человек заразился туляремией в Красноярском крае

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Первый за 10 лет человек заразился туляремией в Красноярском крае
12 Дек 2022, 10:02

В Красноярском крае обнаружен первый за много лет случай заболевания туляремией. Она передается в том числе через кожу.

«Жителю Богучанского района установлен предварительный диагноз туляремии. Заражение произошло при контакте с сырым мясом зайца, — сообщил глава красноярского управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале 12 декабря. — Последний случай заражения зарегистрирован на территории края 10 лет назад — в 2012 году. Тогда заболел 55-летний житель Абанского района, который разделывал тушку ондатры».

По словам Горячева, природные очаги туляремийной инфекции охраняются в Туруханском, Каратузском, Ужурском, Абанском, Богучанском и Таймырском районах.

«В природе туляремией болеют в основном мыши, водяные крысы, ондатры, бобры, хомяки, зайцы», — отметил Горяев.

Туляремия – тяжелое инфекционное заболевание, которым можно заразиться даже через кожу.


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