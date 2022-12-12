Сибирский офицер отделался штрафом за тяжкие увечья ребенку в ДТП

Офицер из Бурятии, который ездил на машине без прав, признан виновным в дорожной аварии. В ней серьезно пострадал ребенок.

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело старшего лейтенанта Алексея Родионова. Его обвиняли по ч. 1 ст. 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью), говорится в карточке дела.



«Военнослужащий, не имеющий права управления транспортными средствами, нарушил требования правил дорожного движения, вследствие чего произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем, в результате которого, малолетнему пассажиру встречного автомобиля по неосторожности был причинен тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Суд приговорил Родионова к штрафу в размере 200 тыс. рублей и запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.

Приговор пока не вступил в силу.