Главу новосибирского заповедника обвинили в незаконной охоте. Задержана половина руководства общественной палаты

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Директор новосибирского заказника, который входит в Саяно-Шушенский заповедник, задержан. Его подозревают в незаконной охоте. Вместе с ним могли задержать двух заместителей председателя общественной палаты региона.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба в государственном природном заказнике «Кирзинский» (пункты «а, г» ч. 1 ст. 258 УК). Об этом сообщила прокуратура региона 12 декабря.

Задержан управляющий заказником Вячеслав Ермолик

«Установлено, что 11 декабря около 7 часов утра на территории заповедника в 3 км в северо-восточном направлении от охотничьего домика обнаружено место забоя одной одной особи косули и одной особи лося», — рассказали в ведомстве.

По данным «РБК-Новосибирск», вместе с Ермоликом были пойманы президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрий Бернадский и председатель общественного совета при государственной жилищной инспекции Новосибирской области Владимир Ермола. Оба являются заместителями председателя общественной палаты региона — первый представляет «Межрегиональную ассоциацию руководителей предприятий», второй — «Союз машиностроителей России».

Всего у председателя Общественной палаты региона Галины Гридневой три заместителя.

Заказнике «Кирзинский» входит в федеральное учреждение «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника „Саяно-Шушенский“ и национального парка „Шушенский Бор“». Ермолик числится замом директора в этом учреждении, в 2020 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.