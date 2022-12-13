Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 283

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

18:23 Генпрокуратура РФ связала рост преступности в стране с «усилением миграционного потока». За девять месяцев 2022 года в регионах Сибирского федерального округа мигранты совершили 1688 преступлений, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2021-го, сообщили в окружном управлении ведомства.

«Почти 40% из них [преступлений] - тяжкие и особо тяжкие, — рассказали в Генпрокуратуре. — Больше всего преступлений, совершенных иностранцами, расследовано в Новосибирской области (464), в этом регионе и самый значительный прирост преступных деяний этой категории (+46%). Велико количество таких преступлений в Красноярском и Алтайском краях».



В ведомстве утверждают, что приток мигрантов в РФ в 2022 году вырос на 24% до 8 млн. Причем поток в Сибирь вырос сразу на 74,2% (до 858 тыс. человек).

«Усиление миграционного потока повлекло за собой рост преступности», — заявили в Генпрокуратуре.

17:36 Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев ждет уехавших от мобилизации за границу российских айтишников, потому что властям «деваться некуда».



«Ну да, мы будем [ждать их], нам деваться некуда», — цитирует Шадаева «Маяк».

17:14 Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отрицает, что президент обратится к Федеральному собранию 27 декабря.

16:53 Полиция Украины нашла у депутата Госдумы РФ 11 квартир в Киеве. В них прошли обыски, передает «Политика Страны».

Имя депутата не называется. Но указано, что он родом из Мариуполя, 1968 года рождения и принимает участие в «спецоперации». Под это описание подходит депутат от «Единой России» Дмитрий Саблин.

Саблин окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, служил в армии и в МЧС. В 2000 году стал первым заместителем председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Бориса Громова, тогд же занялся бизнесом. Основатель ГК «РОТА», которая сейчас занимается сельским хозяйством, управлением недвижимостью, созданием индустриальных парков и рекреационным бизнесом (объединяет более 30 предприятий). Помогал Мариуполю, а в августе 2013 года за активный вклад в развитие города даже получил звание «Почетный гражданин Мариуполя», которого, впрочем, лишился уже в 2014 году из-за антиукраинской политики.

В 2003 году стал советником подмосковного губернатора Громова, тогда же прошел в Госдуму. Сразу вступил во фракцию «ЕР» и затем избирался от этой партии. В созыве 2011 года стал первым зампредом комитета по делам СНГ. Затем некоторое время был сенатором, потом снова прошел в Госдуму. Сейчас он — зампред комитета по обороне.

Провластные СМИ утверждают, что Саблин участвует в «спецоперации» в Украине и командует «секретным подразделением „Каскад“», в котором якобы служат депутаты Госдумы РФ . В декабре Путин даже наградил Саблина Орденом мужества.

16:02 Послание президента Федеральному собранию может состояться 27 декабря, утверждает кремлёвский пул РИА Новости со ссылкой на разговоры в Госдуме.

Ранее Путин отказался от ежегодной пресс-конференции, а также не стал проводить «Прямую линию» на фоне начатой им же «спецоперации» в Украине.



15:46 Отвечающее за уборку Санкт-Петербурга госучреждение «Центр» потратило 100 млн рублей на «работы по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов города Мариуполь». Это стало известно из судебного процесса по иску жительницы Петербурга, которая сломала ногу из-за отсутствия уборки на улице города, рассказал депутат заксобрания Борис Вишневский.

Госучреждение «Центр» проиграло дело на 300 тыс. рубелй, но обжаловало решение под предлогом тяжелого материального положения. Убыток в первой половине 2022 года составил 269 млн рублей, выяснилось из материалов дела, причем те самые 100 млн на Мариуполь были выделены по распоряжению комитета по благоустройству Санкт-Петербурга именно в июне 2022-го, то есть в первом полугодии.

«Иначе говоря, деньги, направленные из бюджета Санкт-Петербурга в ГУДП „Центр“ для уборки Петербурга, потратили в Мариуполе. 100 млн рублей. И это только в первом полугодии. Вполне могли продолжить тратить и во втором, — отметил Вишневский. — <…> Так что не удивляйтесь, почему так плохо убирают город. Деньги ушли в Мариуполь».

15:30 Минобороны Беларуси объявило о «внезапной проверке боевой готовности».

«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина, — утверждается в сообщении ведомства. — В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности».

14:30 Правительство Китая запретило поставки в Россию процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. В КНР технологию признали стратегически важной для страны, поскольку она используется в военно-промышленном комплексе.

Источники издания уточнили, что китайское правительство запретило поставку процессоров и в другие страны, но для российских производителей это может быть болезненнее, потому что они уже тестировали чипы.

«Хотя российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись переключиться на решения Loongson», — цитирует «Ъ» одного из собеседников.

14:15 Брянский губернатор Александр Богомаз подтвердил взрывы в Клинцах: «В результате работы систем ПВО ВС РФ ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы».

13:47 Муниципальное телевидение Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ), «Лабытнанги-ТВ», взяло интервью у участника «спецоперации», сотрудника МВД Михаила Радыгина, попавшего в плен и вернувшегося по обмену. В нем он рассказал, что поехал в Украину, потому что ему «просто сделали предложение, что можно сходить по контракту», а также подробно описала условия плена.

«У меня просто там остался кусочек до пенсии добить. Я вот только из-за этого в принципе и пошел. Ну и всё, думаю, схожу», — признал Радыгин.

Он поставил семью «перед фактом, когда заключил контракт», добавила его жена. Сначала мужчина был в тылу, а потом попал под контрнаступление украинских сил.

«Нас отправили резко в эту область Харьковскую. Там еще оставались люди из подразделений, но их немного было — по 15−20 человек. Мы ехали, как нам сказали, с танкистами. И пошло наступление, пошли войска регулярные ихние, а здесь — мы тыловики. Мы не военные, там военных-то по пальцам пересчитать, все разбежались кто куда. Группами собирались, а после ранения нас в подвал просто спустили».

Мужчина рассказал, что получил ранение, когда его и еще человек 15−20 «приехал забирать танк». Они попали под минометный обстрел: «Кто сидел рядом, человек с кем в плен попал — у него был осколок в лице, вся голова был <…> Третьему ноги перебило. Остальные еще не успели залезть под сам танк. Которые тяжелые были, перематывали — у кого что оторвано. У многих была истерика — начинали бегать и стрелять в воздух».

После обстрела он попал в плен к регулярным войска. «Не били, ничего — нормальное отношение было», — рассказал Радыгин. Затем, как он утверждает, их передали «Правому сектору» (признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена в России), где их могли бить. Но потом он стал официальным военнопленным и, по собственному признанию, «выдохнул»: его посадили в харьковское СИЗО, затем повезли в Киев, а потом — во Львовскую область в лагерь для пленных.

Кормили пленных три раза в день, подъем был в 06:00, отбой — в 22:00. Радыгин рассказал, что в лагерь регулярно приезжали зарубежные журналисты, спрашивали о соблюдении условий содержания: «У них там конвенция эта Женевская работает. Они зачитывали нам наши права. У них всё это отслеживается в режиме онлайн, со слов корреспондентов — чтобы ничего с нами не было [противозаконного]».

12:31 25-летний мобилизованный житель Брянской области Роман Мартынов рассказал о пытках в армии. Его историю опубликовал Павел Чиков.

«Роман Мартынов был мобилизован из Брянской области 24 сентября. На сборном пункте с ним было проведено одно занятие со стрельбой из автомата, после чего 1 октября он был направлен на передовую в ЛНР. На следующий день он отказался от участия в боевых действиях, после чего прошел последовательно через три подвала для отказников в ЛНР и ДНР, — пишет правозащитник. — После появления в канале „Астры“ информации о подвалах в Рубежном, в Кременной Мартынова заподозрили в общении с журналистами и, по его утверждениям, подвергли пыткам».

Мартынов подал заявление в военное управление Следственного комитета РФ. «Бил один человек, кулаками обеих рук. Кисти и пальцы рук военнослужащего были в тактических перчатках, а удары наносились в голову и по корпусу, — говорится в обращении. — Человек нанес мне не менее трех ударов кулаком правой руки в левую сторону головы, и не менее трех ударов кулаком правой руки в левую сторону корпуса».

«Меня спрашивали, кто мог рассказать журналистам местоположение „центра отказников“ (где мы сейчас находились), недвусмысленно предполагая, что это был я. Я отвечал, что таких данных никому не сообщал, так как до настоящего времени точно даже не знаю, где именно мы находимся, — рассказал Мартынов. — Меня поставили на колени лицом к стене, произвели выстрел из автомата и сказали, что прямо сейчас могут прострелить мне колени и „затрёхсотить“ меня. Далее они подняли меня на ноги, и не сняв повязки с глаз, не развязав руки, вывели на улицу. Меня провели несколько десятков метров и бросили в какой-то канализационный колодец. Колодец был узкий, пустой, без воды, глубиной около 1,5 метров. Мне не давали возможности выпрямится, я сидел „на корточках“ на дне колодца».

Вооруженные люди говорили мужчине, что закопают его заживо и в качестве угрозы стали сбрасывать грунт прямо в колодец. 15 ноября Мартынова направили для прохождения военно-врачебной комисии, ему дали освобождение от исполнения обязанностей до 7 декабря. Теперь он заявил о преступлении в СК.

12:12 В городе Клинцы и поселке Климово Брянской области прозвучали взрывы, передает телеграм-канал «Новости Брянска».

«В городе Клинцы очевидцы сообщают об обстреле и сильной взрывной волне, — утверждает паблик. — Жители Клинцов рассказали, что взрывы были такой силы, что разбудили весь город».



По данным местных пабликов, взрывы слышны в районе расположения воинской части. Губернатор Александр Богомаз пока никак не прокомментировал взрывы.

В Климово, как отмечают «Новости Брянска», пожар начался до взрывов.

11:27 Роскомнадзор продолжает пытаться бороться с средствами массовой информации из Казахстана. Ведомство направило изданию «Власть» серию уведомлений с требованием удалить с сайта новости о «спецоперации», угрожая заблокировать ресурс на территории РФ, сообщила редакция.

«„Власть“ — казахстанское издание, его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами. Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о <…> [спецоперации] в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру», — подчеркнула редакция.

11:10 Детям мобилизованных в Иркутской области дали в руки оружие, их нарядили в военную форму.

«Администрация Голуметского сельского поселения для детей мобилизованных семей организовала экскурсионную программу в одну из войсковых частей Иркутской области, — сообщила глава муниципалитета Лариса Головкова во „ВКонтакте“. — Первым пунктом мероприятия для маленьких голуметцев стал музей воинской Славы, где была представлена экспозиция военной тематики, каски, котелки, пистолеты и многое другое вызвали интерес у малышей: дети задавали интересующие вопросы экскурсоводу. Удовлетворив своё любопытство

все проследовали в тренажёрный зал: здесь ребятам позволили посидеть за штурвалом».

Затем «детворе показали боевое оружие». Чиновница опубликовала фотографии детей в бронежилетах, касках и с автоматами.

Партнером поездки Головкова назвала ООО «Разрез „Иретский“», который занимается добычей угля. Фирма, по данным «Контур.Фокус», принадлежит Елене Сидоренко и Евгению Титкову, последний некоторое время был руководителем московского представительства британской компании «Блэйз Трэйд ЛТД».



10:10 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ предложила пересмотреть перечень социально значимых продуктов для россиян, сократив его из-за резкого роста цен. Этот перечень, напомним, устанавливает правительство РФ, и государство может вмешиваться в его ценообразование, если какой-то продукт из списка подорожал хотя бы в одном из регионов более чем на 10% в течение 60 дней подряд.

Теперь же эксперты РАНХиГС предлагают исключить из перечня те продукты, которые «входят в рацион наиболее обеспеченных семей (например, говядину), или являются в значительной мере импортными (например, яблоки), или занимают в бюджете семей мизерную долю», узнал РБК.

В список социально значимых входят 24 продукта, среди них говядина, баранина и свинина на кости, курятина, мороженая неразделанная рыба, масло, питьевое молоко и яйца, хлеб и мука, пшено, рис, гречка, картофель, белокочанная капуста, лук репчатый, морковь и яблоки.

Главное на утро 13 декабря

• Комитет Госдумы по госстроительству рассмотрит новые поправки к законопроектам об «иностранных агентах», которые ужесточают их. Изменения предложил единоросс Анатолий Выборный.

Предполагается объединить все статьи КоАП, посвященные «иноагентам», в одну — ст. 19.34 КоАП, которую назовут «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». В ней будет девять частей, включая осуществление деятельности «иностранного агента» лицом, которое не включено в реестр Минюста, отсутствие маркировки и непредоставление сведений о статусе в уполномоченный орган. Предлагаются штрафы 30−50 тыс. рублей для граждан, 100−300 тыс. для должностных лиц и 300−500 тыс. рублей для юрлиц. Такие же штрафы грозят за задержку отчетности, неисполнение требований по учреждению юрлица новыми «иноагентами» и другие нарушения. Сейчас же штраф за отсутствие маркировки составляет 5 тыс. рублей, за нарушение отчетности — до 10 тыс.

Единоросс также захотел ужесточить уголовную ответственность по ст. 330.1 (злостное уклонение от исполнения обязанностей иноагента), по которой грозит до 5 лет. Предлагается убрать формулировку «злостное» и возбуждать уголовные дела после второго административного протокола по ст. 19.34 КоАП.

• Тверской суд Москвы приговорил муниципального депутата Кетеван Хараидзе к 4 годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Она, борясь с точечной застройкой, якобы вымогала у представителя девелоперской компании Stone Hedge, 15 млн рублей, а также «подогревала недовольство жителей района стройкой элитного жилого комплекса и угрожала ее сорвать», пишет «Новая газета».

Кетеван и ее адвокаты называют эти обвинения абсурдными, а уголовное дело — сфабрикованным. В 2021 году депутат объявила, что будет баллотироваться в Госдуму, и через месяц к ней ворвались силовики.

• Музыкант Андрей Макаревич* был включен российскими властями в список «иностранных агентов» по обращению Главного управления по противодействию экстремизму МВД (центр «Э»). Полиция утверждала, что «большая часть публикуемых Макаревичем материалов» была связана с критикой «спецоперации».

«Комплексный анализ материалов, распространяемых Макаревичем, позволяет сделать вывод о намеренном воздействии указанного лица на аудиторию с целью пропаганды девиантной модели поведения, не соответствующей государственной политике РФ», — цитирует документ глава «Агоры» Павел Чиков.

• Омский районный суд Омской области приговорил к 8 месяцам исправительных работ археолога Евгения Круглова по делу о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК). Его отпустили из-под стражи.

Напомним, по версии СК, 46-летний археолог в мае репостнул новостную сводку о действиях российских военных в Буче и Мариуполе из своей закрытой группы «Дневник сибиряка» во «ВКонтакте». Его задержали в июне прямо во время археологической экспедиции в Тюменской области.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом»

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

