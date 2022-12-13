Ученики школы в Красноярском крае отравились на уроке химии

13 Дек 2022, 07:37

Ученики сельской школы в Красноярском крае получили токсическое отравление на уроке химии. Занятие вел директор школы, его оштрафовали и лишили совместительства по этому предмету.

Прокуратура края провела проверку в связи с отравлением детей в школе села Малый-Имыш Ужурского района. Как сообщили в ведомстве, инцидент произошел 15 сентября во время практического опыта на уроке химии

«Произошло возгорание реактивов в лабораторной колбе. В результате происшествия восемь учеников 9 класса получили токсическое отравление, были доставлены в районную больницу, трое из них находились под наблюдением специалистов, — рассказали в прокуратуре. — Вопреки требования закона, руководитель образовательного учреждения не принял необходимых мер по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в школе, а также нарушил требования по охране труда, опыт проводился не в вытяжном шкафу, а обучающиеся не были обеспечены средствами защиты».

Прокуратура внесла представление в МКУ «Управление образования», возбудила в отношении директора школы административное дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

В результате директору школы объявлен выговор, он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, у него забрали совместительство по данному предмету.

По заявлению законного представителя одного из пострадавших детей прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда с образовательного учреждения.


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