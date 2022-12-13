Читинец убивал подругу ножом, молотком и топором

© unsplash.com

Мужчина признан виновным в жестоком убийстве сожительницы в Забайкальском крае. Ему дали девять лет.

42-летний читинец распивал алкоголь вместе с сожительницей. Они поссорились, и мужчина накинулся на женщину.

«Обвиняемый душил сожительницу, также нанес ей не менее пяти ударов ножом и не менее 10 ударов молотком в область головы, — рассказали в Черновском районном суде Читы. — Вооружившись топором, мужчина нанес им не менее 10 ударов в область головы потерпевшей, после вновь вооружившись ножом, нанес им один удар в область живота».

Девушка погибла на месте. Сожитель вынес ее тело на балкон.

Через некоторое время мужчина сам вызвал полицию. Он признал вину, утверждая, что женщина якобы «оскорбляла его нецензурными словами».

Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), то есть без отягчающих признаков. Мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима.