Новосибирские власти потратят на освещение себя в СМИ в девять раз больше, чем на обустройство конечных остановок

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Около 95 млн рублей заложено в бюджете Новосибирска на освещение деятельности горсовета и мэрии в СМИ. Это в девять раз больше, чем на обустройство конечных остановок во всем городе.

Освещение деятельности горсовета, подконтрольного единороссам, обойдется в 2023 году в 49,58 млн рублей, говорится в письме начальника департамента финансов независимому депутату Светлане Каверзиной. На освещение работы мэра Анатолия Локтя (КПРФ) и его администрации в СМИ, а также на выпуск бюллетеня органов власти с нормативными актами, заложено 45 млн.

«Я не понимаю, на что идут эти средства и почему мэрия, которая делает намного больше тратит на пиар на 5 млн меньше. Куда тратит горсовет — лично я не понимаю» — отметила Каверзина.

«Для сравнения: на обустройство конечных остановок в бюджете заложено всего 10 млн», — отметили в независимой коалиции «Новосибирск 2020».

По данным сайта госзакупок, в 2022 году горсовет подписывал контракты на информационное сопровождение с «Комсомольской правдой» (3 млн рублей), областным госканалом ОТС (3,9 млн рублей, принадлежит региональному правительству), 49 каналом (владелец Сергей Никитин), госучреждением «ИД „Советская Сибирь“» (0,9 млн, принадлежит облправительству), ООО «Пресс-служба» (2,2 млн, Яков Самохин), ООО «Сибфм» и ООО «Сибфмгрупп» (в сумме 3,19 млн, объединяет сайт Sib.fm, местные редакции «АиФ» и «МК»), «Новая Сибирь» и ООО «Аспект» (в сумме 1,8 млн, Лариса Меньшикова), ООО «Сибирский деловой сайт» (0,84 млн, сайт «Континент Сибирь», Вадим Кашафутдинов), ООО «ИД „Сибирское Слово“» (0,73 млн рублей, сайт «Честное слово», Никита Куриленко и Марина Вдовик).