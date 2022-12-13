Бочки с отходами Новосибирского завода химконцентратов сбрасывали в карьер в Омске

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Незаконную свалку с отходами Новосибирского завода химконцентратов («НЗХК», входит в «Росатом») обнаружили в Омске. Вещества направлялись в Волгоградскую область в специализированную компанию, с которой у предприятия договор на 1,1 млн рублей, ﻿но их почему-то решили захоронить в карьере в Омске.

Судя по сообщению минприроды Омской области, незаконные манипуляции с отходами заметили жители. Затем полиция задержала фуру, в кузове которой находились бочки, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.



«Установлено, что груз свозили на территорию рядом с бывшей воинской частью в посёлке Степном. Там бочки сбрасывали в карьер. В транспортной накладной указано, что вещества принадлежат Новосибирскому заводу химконцентратов. Также из документа известно, что они предназначались для утилизации ООО „Экосоюз“», — рассказала в своем телеграм-канале Радионова.

Она отметила, что, «согласно справке, отходы сульфатов, нитратов, хлоридов натрия и железа в количестве 224 бочки отвечают санитарным правилам». Однако тара имеет повреждение, и часть содержимого высыпалась на грунт.

«Мы отобрали пробы почвы и содержимого бочек. Будем проводить биотестирование, чтобы установить класс опасности веществ. Анализ займет 10 дней. Виновный ответит за нарушение», — добавила чиновница.

Новосибирский завод химконцентратов — один из ведущих мировых производителей ядерного топлива для АЭС и исследовательских реакторов России и зарубежных стран, говорится на сайте предприятия. Российский производитель металлического лития и его солей. Входит в структуру Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».

В минприроды Омской области сообщили, что загрязненную территорию очистили 11 декабря. Отходы направлены в Волгоградскую область, где и находится ООО «Экосоюз».

«Экосоюз» зарегистрирован в Волжском. По данным сайта госзакупок «Росатома», у «НЗХК» есть договор с «Экосоюзом» на вывоз с предприятия отходов III класса опасности. Данные закупки были опубликованы в октябре 2022 года. Стоимость работ — более 1,1 млн рублей, срок действия — год с момента заключения договора. Согласно документу, компания обязуется оказать услуги по сбору, транспортированию, обезвреживанию (или размещению) отходов.

В 2021 году, по данным сервиса «Контур-Фокус», фирма получила выручку в размере 30,5 млн рублей, увеличив ее более чем на 50%, чистая прибыль составила 1,7 млн. В октябре компанию возглавил Алексей Марков, в опубликованном договоре на оказание услуг «НЗКХ» фигурирует имя предыдущего директора (ранее он был и совладельцем) Алексея Казаченкова. Собственник «Экосоюза» с апреля 2022 года — Максим Обухов.