Житель Новоалтайска 44 раза ударил ножом свою учительницу из-за 15 тыс.

Житель Алтайского края признан виновным в жестоком убийстве своей бывшей учительницы. Он зарезал пенсионерку.

Суд признал виновным 23-летнего жителя Новоалтайска в убийстве с особой жестокостью и разбое (пункты «д, з» ч. 2 ст. 105 УК и пункт «в» ч. 4 ст. 162 УК). Об этом сообщили в СК РФ по Алтайскому краю.



Суд установил, что молодой человек из-за финансовых трудностей, решил совершить разбойное нападение на свою бывшую учительницу.

«Он знал, что 65-летняя бывшая учительница живет одна и, зайдя в дом женщины, с особой жестокостью нанес ей не менее 44 ударов ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Не найдя в доме ничего ценного, молодой человек взял с собой принадлежащее учительнице имущество на сумму около 15 тыс. рублей, после чего скрылся», — рассказали в ведомстве.

После задержания молодой человек признал вину, но потом отказался от показаний. Со стороны близких родственников ему было предоставлено «ложное алиби», утверждают в СК.

Коллегия присяжных признала подозреваемого виновным. Суд приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.