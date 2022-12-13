ОПГ из 13 человек с участием чиновников задержали в Кузбассе за вырубку леса

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Силовики объявили об организованной преступной группе, занимавшейся вырубкой леса в Кемеровской области. Под подозрение попали чиновники регионального правительства.

В Кемеровской области области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 260 УК (незаконная рубка лесных насаждений с использованием служебного положения в особо крупном размере) и по ч. 2, 3 ст. 210 УК (создание преступного сообщества с использованием служебного положения). Среди подозреваемых оказались сотрудники территориального отдела департамента лесного комплекса Кузбасса, сообщили в региональной прокуратуре 13 декабря.

«Вырубкой лесных насаждений, относящихся к лесному фонду РФ, обвиняемыми причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 50 млн. рублей, в целях возмещения которого на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест на общую сумму свыше 100 млн рублей», — рассказали в ведомстве.

К одному из госслужащих подан иск о передаче в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, на сумму более 15 млн рублей.

13 обвиняемых отправлены в СИЗО и под домашний арест, уточнили в прокуратуре.