Жители Братска остались без тепла в двадцатиградусные морозы

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Более 14 тыс. жителей Братска Иркутской области лишились отопления и горячей воды из-за аварии. В школах и детских садах приостановлены занятия.

Из-за аварии 83 многоквартирных дома остались без тепла и горячей воды в Братске, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. В них проживают 14,7 тыс. человек, из которых 4,5 тыс. — дети.

«В связи с аварией приостанавливается образовательный процесс в школах №32, 37, 3, гимназии №1 и в 8 детских садах», — отметил мэр Братска Сергей Серебренников в своем телеграм-канале.

«Сложная оказалась ситуация — пара только сейчас стало меньше, — рассказал чиновник утром 14 декабря. — Вскрыли тепловую камеру, дошли до труб. Место порыва определено, будут проводится ремонтные работы на сети. Под ограничение подачи теплоснабжения попали дома только в Центральном районе. В социальных сетях мне пишут, что нет горячей воды еще и в 27-й микрорайоне. Но он не отключался, если где-то есть вопросы — сообщайте адреса, будем отрабатывать в индивидуальном порядке».

По словам Серебренникова, авария затронула 14 социальных учреждений. Сейчас в городе, по данным Gismeteo, минус 28 градусов.

Теплоснабжением города занимается ООО «Байкальская энергетическая компания», входящая в «Иркутскэнерго».