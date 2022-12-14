Мобилизация помогла забайкальцу избежать ответственности за нелегальную торговлю спиртным

© unsplash.com
Мобилизация помогла забайкальцу избежать ответственности за нелегальную торговлю спиртным
14 Дек 2022, 07:45

Суд в Забайкальском крае отказался привлекать к ответственности бизнесмена за нелегальную торговлю алкоголем. Мужчине помогло то, что его мобилизовали.

Летом 2022 года прокуратура Карымского района Забайкалья узнала, что в магазине «Эконом» в селе Поселье незаконно торгуют спиртным. Продажи вел индивидуальный предприниматель Алексей Кибирев. Ведомство обратилось к полицейским, которые составили на Кибирева протокол по ч. 2 ст. 14.16 КоАП (торговля спиртным без сопроводительных документов), говорится в материалах арбитража, на которые обратила внимание Тайга.инфо.

Полиция нашла «пиво в ассортименте» и семь бутылок водки «Хортица» без товарно-сопроводительных документов.

Протокол передали в Арбитражный суд Забайкальского края только в начале октября. А 23 сентября бизнесмен Кибирев был мобилизован из-за «спецоперации» в Украине, и в тот же день его увезли в воинскую часть, сказано в письме военкомата края.

Суд решил, что административное правонарушение было, но после мобилизации Кибиреву как военнослужащему за него должна наступать только дисциплинарная ответственность. «При этом такое противоправное деяние не является дисциплинарным проступком», — говорится в опубликованном решении.

В итоге арбитраж отказался привлекать Кибирева к ответственности, а спиртное, которое изъяли полицейские, постановил уничтожить.


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