Дефицит медиков и строителей образовался в Новосибирской области

© Наталья Гредина
Дефицит медиков и строителей образовался в Новосибирской области
14 Дек 2022, 11:01

В Новосибирской области образовался дефицит медицинских работников и строителей. Хуже всего ситуация с добывающей отраслью.

По итогам ноября на одну вакансию в Новосибирской области приходится 4,6 резюме при норме для рынка 5−6 резюме, рассказали в пресс-службе HeadHunter.

«В ряде направлений сохраняется жесткая нехватка специалистов. Наиболее острый дефицит кадров наблюдается в профессиональной сфере „Добыча сырья“ (всего 0,4 резюме на вакансию), — отметили в компании. — Значительно не хватает специалистов в сферах „Рабочий персонал“, „Медицина, фармацевтика“ и „Банки, инвестиции, лизинг“ (по 0,8), „Строительство, недвижимость“ (0,9), а также в „Автомобильном бизнесе“ (1,4), „Спортивных клубах, салонах красоты, фитнесе“ (1,5), в сфере „Производства“ (1,6), „Инсталляции и сервис“ (1,7), „Продажи“ (1,8), „Транспорт, логистика“ (2,1)».

Относительно комфортная ситуация сложилась только в трех сферах: бухгалтерия, управление персоналом и административный персонал. Профицит кадров наблюдается у юристов (6,7 резюме на вакансию).


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