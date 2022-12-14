Шесть новосибирских полицейских подозревают в организации незаконной миграции

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Крупные уголовные дела о незаконной миграции завели в Новосибирской области. Под подозрение попали от трех до шести сотрудников МВД.

Уголовные дела об организации незаконной миграции организованной группой лиц (пункт «а» ч. 2 ст. 322.1 УК) возбуждены в отношении троих сотрудников полиции и восьми жителей Новосибирска. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ 14 декабря.

«Фигуранты, действуя в составе двух организованных групп и группы лиц по предварительному сговору, организовали незаконное пребывание в РФ иностранных граждан путем внесения в информационные базы МВД недостоверных сведений о регистрации их по месту пребывания», — считает следствие.

Полицейских отправили под домашний арест. Двое уволены из органов, уточнили в СК.

В частности, в конце ноября Железнодорожный райсуд Новосибирска сообщил о домашнем аресте специалиста-эксперта по вопросам миграции отдела полиции «Железнодорожный» Андрея Ражева. Состав, который ему вменяют, совпадает с тем, о чем объявил СК.

По данным Mash. Siberia, всего было задержано шесть полицейских из Новосибирской области и 10 гражданских лиц. Один из сотрудников — начальник по вопросам миграции отдела «Ордынский» Сергей Пилипович. Он, как утверждает источник телеграм-канала, «платно подделывал документы».

Называется и имя еще одного полицейского — сотрудник ГИБДД Гойджа Гусейнов. По версии следствия, он якобы открыл в офис компании «Дом мигранта» в торговом центре «Гранит» на площади Маркса. Также задержаны полицейские Железнодорожного, Дзержинского и Октябрьского районов.

После задержаний в ГУ МВД по Новосибирской области проводятся служебные проверки, сообщили в пресс-службе ведомства. Там подтвердили увольнение двоих сотрудников «по отрицательным основаниям».

UPD (16:49) В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что факты преступлений «были выявлены сотрудниками собственной безопасности в течение 2022 года и между собой не связаны».