Травников повысил стоимость проезда в новосибирском метро на 11%
© Кирилл Канин
Поездка в новосибирском метро подорожала до 30 рублей. Региональные власти также планировали увеличить стоимость социальных транспортных карт.
Тариф на проезд метро подорожает с 27 до 30 рублей, говорится в опубликованном постановлении правительства Новосибирской области, подписанном губернатором Андреем Травниковым («Единая Россия»).
Изменения вступят в силу уже 23 декабря. Таким образом проезд подорожает на 11,1%.
Кроме того, региональное правительство планировало повысить стоимость месячного использования транспортной «Социальной карты» с 200 до 230 рублей.
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