Четверо погибли в ДТП с машиной скорой помощи под Томском
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Серьезная авария с машиной скорой помощи произошла под Томском. Четыре человека погибли.
Машина скорой помощи ехала из Томска в Асино 14 декабря по трассе «Томск-Мариинск». В районе Камайской развязки она врезалась в грузовик, сообщили в УМВД по региону.
«В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание. По предварительным данным, в автомобиле скорой медицинской помощи погибло четыре человека», — уточнили в ведомстве.
На месте работают сотрудники полиции.
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