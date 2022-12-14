Четверо погибли в ДТП с машиной скорой помощи под Томском

© 70.мвд.рф
Четверо погибли в ДТП с машиной скорой помощи под Томском
14 Дек 2022, 12:52

Серьезная авария с машиной скорой помощи произошла под Томском. Четыре человека погибли.

Машина скорой помощи ехала из Томска в Асино 14 декабря по трассе «Томск-Мариинск». В районе Камайской развязки она врезалась в грузовик, сообщили в УМВД по региону.

«В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание. По предварительным данным, в автомобиле скорой медицинской помощи погибло четыре человека», — уточнили в ведомстве.

На месте работают сотрудники полиции.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать» Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать»
Последние материалы
14 Дек, 14:11
Новосибирские концессии дошли до прокуратуры. Что происходит
14 Дек, 13:25
Среди погибших в аварии с томской «скорой» оказался зам главврача перинатального центра
14 Дек, 12:52
Четверо погибли в ДТП с машиной скорой помощи под Томском
14 Дек, 12:19
Более 1,6 тыс. сотрудников барнаульских шинных заводов отправили в простой
14 Дек, 11:52
Травников повысил стоимость проезда в новосибирском метро на 11%
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования