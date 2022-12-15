Двое погибли, четверо пострадали при крупном пожаре на Ангарском НПЗ
Взрыв произошел на ангарском нефтеперерабатывающем заводе. Есть погибшие.
Технологическая установка промышленной площадки «Ангарской нефтехимической компании» загорелась утром 15 декабря. Два человека погибли, четверо пострадали, сообщили в СК РФ по Иркутской области.
«Площадь возгорания около 2500 кв. метров. Задействованы более 100 человек и 25 единиц техники, — уточнил губернатор Игорь Кобзев. — <…> Оборудование Байкальской геофизической службы РАН зафиксировало сейсмическое событие, которое по времени совпадает со взрывом. Его многие приняли за землетрясение».
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Это уже второй пожар на «АНХК» за полмесяца. 27 ноября там произошло возгорание, прокуратура объявляла проверку.
«Ангарская нефтехимическая компания» входит в госкорпорацию «Роснефть». Предприятие ежегодно перерабатывает порядка 9 млн тонн нефти.