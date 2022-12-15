Двое погибли, четверо пострадали при крупном пожаре на Ангарском НПЗ

© Прокуратура Иркутской области

Взрыв произошел на ангарском нефтеперерабатывающем заводе. Есть погибшие.

Технологическая установка промышленной площадки «Ангарской нефтехимической компании» загорелась утром 15 декабря. Два человека погибли, четверо пострадали, сообщили в СК РФ по Иркутской области.



«Площадь возгорания около 2500 кв. метров. Задействованы более 100 человек и 25 единиц техники, — уточнил губернатор Игорь Кобзев. — <…> Оборудование Байкальской геофизической службы РАН зафиксировало сейсмическое событие, которое по времени совпадает со взрывом. Его многие приняли за землетрясение».

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Это уже второй пожар на «АНХК» за полмесяца. 27 ноября там произошло возгорание, прокуратура объявляла проверку.

«Ангарская нефтехимическая компания» входит в госкорпорацию «Роснефть». Предприятие ежегодно перерабатывает порядка 9 млн тонн нефти.