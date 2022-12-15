Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 285

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

18:50 Лидер «СРПЗП» Сергей Миронов предложил выпустить «целевые облигации федерального займа под названием „Народ и Армия едины“» для финансирования «спецоперации». Об этом Тайге.инфо сообщила пресс-служба партии.

«Одним из дополнительных государственных инструментов оказания поддержки проведения специальной операции могла бы стать эмиссия целевых облигаций федерального займа под названием „Народ и Армия едины“ с номинальной неиндексируемой стоимостью облигации не более 500 рублей, с процентной ставкой купонного дохода не более 2%», — утверждает Сергей Миронов.



Он сравнил свою идею с займами, которые организовали советские власти во время Великой Отечественной войны.

18:00 Полиция составила протоколы о «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3) и «оскорблении президента России» на мать читинца Ивана Лосева, которого ранее оштрафовали за пересказ сна с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили Сибирь. Реалии*



Нелли Лосевой вменили «лайки» к двум постам в «Одноклассниках», в которых говорится, что «Путин ***** [нехороший человек]», а Крым принадлежит Украине, пишет издание.

Ранее Центральный районный суд Читы оштрафовал Ивана Лосева на 30 тыс. рублей по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). Ему вменили посты в соцсетях, среди которых была сторис с пересказом сна: «Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать». Затем Зеленский «узнал» молодого человека, приказал его отпустить, а остальных расстрелять. После этого президент разрешил ему сделать совместной селфи, рассказывал свой сон молодой человек.

15:30 Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев запретил министру природных ресурсов Динаре Кутмановой выступать на пленарном заседании на русском языке.

«Вы у кого спросили разрешения выступать на русском, почему не на кыргызском? <…> Здесь правила такие, нужно докладывать на госязыке», — отметил Шакиев (цитата по AКИ-TV). После этого чиновница продолжила выступать на государственном языке страны.

14:59 46 сирот из Иркутской области участвуют в «спецоперации» в Украине, сообщили в региональном правительстве. Они стоят в очереди на получение квартир, положенных им по федеральным законам. Заксобрание региона приняло закон, по которому такие люди получат социальную выплату на покупку жилья «в первоочередном порядке».

При этом, по данным на начало 2022 года, в Иркутской области было почти 14,7 тыс. детей-сирот. Всего же в 2022-м социальную выплату на приобретение жилья получили 453 человека, уточнили в облправительстве.

14:10 Запасы чипсов Pringles почти закончились в российских магазинах, рассказали представители торговых сетей РБК. В «Магните», например, они уже исчерпаны.

Производитель чипсов Pringles — американская компания Kellogg (в России представлена брендами «Любятово», Extra, Dinosaurs и другими). Компания еще в марте 2022 года сообщила, что приостановит инвестиции и поставки продукции в Россию, сохранив на местных производствах только основные продукты питания.

13:25 Генконсульство РФ в Алматы заявило, что «фиксирует факты письменных обращений граждан в инстанции с информацией о работе диппредставительства, содержащей откровенные клеветнические измышления». Что это означает, не поясняется.

«Доводим до сведения посетителей Генконсульства, что за клевету и очернение деятельности официального представительства России предусмотрены меры воздействия в соответствии с законодательством РФ, — утверждается в сообщении дипмиссии. -Обращения с информацией клеветнического характера, порочащей сотрудников российского государственного учреждения, будут перенаправляться в компетентные ведомства России для принятия мер к авторам».

Ранее в консульстве говорили, что из-за «избыточного количества заявок система перегружена» и автоматическая запись на прием работать не будет.



12:30 Жители бурятского села Новокижингинск обратились к депутатам Народного Хурала из-за того, что они мерзнут в своих домах с центральным отоплением из-за отсутствия угля и брошенных квартир. Температура на 15 градусов ниже, чем должно быть, рассказали в реготделении КПРФ.

«Температура в зданиях не поднимается больше 8−10 градусов. В том числе в школах и в детском саду», — отметили в рескоме.

Вопрос на сессии парламента поднял депутат Тумэн Дондоков (КПРФ): «Суть проблемы в том, что после ликвидации основного предприятия — Забайкальского ГОКа, произошел отток населения. И более трети благоустроенных квартир пустует. 151 из 408 квартир сейчас пустует. Предприятие вынуждено их отапливать, неся при этом значительные убытки — более 20% дохода, и накапливая долги по налогам, заработной плате и оплате за потребленную электроэнергию».

«А самое страшное — не имея возможности приобретения в необходимом количестве угля и ГСМ для его своевременного вывоза, в результате чего запасов угля на котельной нет, — цитирует Дондокова „Номер один“. — Долги предприятия растут, недовольство потребителей тоже. И возникает реальная угроза остановки котельной и размораживания сетей».

Более того, по словам Дондокова, на место приезжал представитель правительства Бурятии, но он поговорил только с руководством котельной без участия местных властей и уехал.

Дело с замерзающим Новокижингинском даже публично брал на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

11:47 Выход в космос с борта Международной космической станции (МКС) российских космонавтов отменен по техническим причинам, сообщил «Роскосмос».

«Выход космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта Международной космической станции по российской программе отменен по техническим причинам», — говорится в заявлении.

Ранее Центр управления полетами решил прекратить работы по выходу в открытый космос в связи с разгерметизацией внешнего контура системы охлаждения корабля «Союз», пристыкованного к МКС, напомнил «Интерфакс».

11:30 На Канарских островах задержан главный подозреваемый по делу, которым занимался погибший в российской тюрьме юрист Сергей Магнитский. Об этом сообщил Европол.



Имя подозреваемого не называется, но заявлении службы отмечается, что этот человек был центральным звеном преступной схемы по отмыванию денег, расследованием которой занимался юрист Сергей Магнитский. По сведениям Европола, преступная группировка под руководством подозреваемого украла из российского бюджета как минимум 219 млн евро.

Деньги были проведены через банковские счета в Европе, а затем направлены на покупку недвижимости в Испании. По делу уже арестовано 75 объектов недвижимости на 25 млн евро. Недвижимость приобретали граждане России, «практически не связанные с Испанией», или подставные компании.

В 2007 году аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский заявил, что раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 млрд рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов. Впоследствии его арестовали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская тишина», по официальной версии, от сердечной недостаточности.



Главное на утро 15 декабря

• Басманный суд Москвы заочно арестовал сооснователя сообщества «Диссернет» Андрея Заякина*.

В августе Заякину назначили запрет определенных действий по делу о «финансировании экстремистской деятельности» (ч. 1 ст. 282.3 УК). По информации «Новой газеты. Европа», ему вменяют перевод в размере 1 тыс. рублей в «Фонд борьбы с коррупцией» (внесен в реестр НКО-иноагентов и признан экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена. Фонд уже ликвидирован).

• В Госдуму в ближайшее время планируется внести законопроект, который предусматривает ограничение на удаленную работу для россиян, покинувших страну. Об этом сообщил один из разработчиков инициативы, сенатор Андрей Клишас.

При этом главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову неизвестно о разработке такого законопроекта.

В начале декабря тот же Клишас заявил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших с начала мобилизации



• Госдума РФ в первом чтении приняла закон, отменяющий наказание за преступления на «новых территориях» России, если они были совершены в интересах РФ. В пояснительной записке сказано, что речь идет о преступлениях до 30 сентября, но в самом тексте закона такой даты нет.

Документ предполагает отмену наказаний за преступления, которые «были направлены на защиту интересов РФ или этих субъектов». Применять закон планируют на российских территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области. Инициаторами стали единороссы Андрей Клишас, Ирина Панькина и Павел Крашенников

• Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в первом и втором чтениях законопроект, предусматривающий лишение гражданства, полученного по рождению, если человек находится за границей и признан виновным в экстремистской деятельности.

Таким образом, власти могут через белорусский суд признать человека экстремистом и, если он находится в это время за границей, он лишится гражданства.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом»

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.