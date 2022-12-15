Город в Забайкалье остался без отопления в 40-градусный мороз

© МинЖКХ Забайкалья
Город в Забайкалье остался без отопления в 40-градусный мороз
15 Дек 2022, 08:10

Один из котлов перестал работать на котельной забайкальского города Борзя в 40-градусные морозы. В некоторых домах температура опустилась до 10 градусов. Власти заявили о перезапуске другого котла, который тоже был в ремонте.

«Борзя снова замерзает. На улице минус 40. Второй котел остановился вчера вечером, разрушилась кладка, в 02:30. Сейчас люди пишут, что уже перемерзла холодная вода в некоторых домах», — рассказала местная жительница сайту «Чита.ру».

Ранее котел вышел из строя в начале ноября, без тепла осталось более 100 жилых домов и социальные объекты. Проблемы с теплоснабжением продолжались в ноябре и декабре.

В минЖКХ региона заявили о запуске третьего котла, который был в ремонте: «Сейчас близится к завершению ремонт второго котла, на котором вчера вечером произошло обрушение кладки. В работе сейчас также находится котел №1».

Также решено назначить ответственных в многоквартирных домах и соцобъектах, которые будут ежечасно докладывать в ЕДДС параметры температуры в помещениях.




Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать» Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать»
Последние материалы
15 Дек, 14:20
Аффилированная с обвиняемым в мошенничестве экс-главой правительства Кузбасса компания вывела более 1 млрд рублей
15 Дек, 13:01
Депутат допустил новый срыв сроков строительства ЛДС в Новосибирске
15 Дек, 12:33
Школу в центре Новосибирска предложили построить на месте старой инфекционки
15 Дек, 11:50
Домашние собаки убили женщину в Забайкалье
15 Дек, 11:49
Ан-12 с дымящим двигателем сел в новосибирском аэропорту
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования