Город в Забайкалье остался без отопления в 40-градусный мороз

© МинЖКХ Забайкалья

Один из котлов перестал работать на котельной забайкальского города Борзя в 40-градусные морозы. В некоторых домах температура опустилась до 10 градусов. Власти заявили о перезапуске другого котла, который тоже был в ремонте.

«Борзя снова замерзает. На улице минус 40. Второй котел остановился вчера вечером, разрушилась кладка, в 02:30. Сейчас люди пишут, что уже перемерзла холодная вода в некоторых домах», — рассказала местная жительница сайту «Чита.ру».



Ранее котел вышел из строя в начале ноября, без тепла осталось более 100 жилых домов и социальные объекты. Проблемы с теплоснабжением продолжались в ноябре и декабре.

В минЖКХ региона заявили о запуске третьего котла, который был в ремонте: «Сейчас близится к завершению ремонт второго котла, на котором вчера вечером произошло обрушение кладки. В работе сейчас также находится котел №1».

Также решено назначить ответственных в многоквартирных домах и соцобъектах, которые будут ежечасно докладывать в ЕДДС параметры температуры в помещениях.







