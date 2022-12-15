Житель Тувы осужден за своих голодных собак, загрызших насмерть пьяную женщину
© СК по Туве
Житель Кызыла признан виновным в причинении смерти по неосторожности из-за нападения его собак на человека. Голодные псы загрызли насмерть женщину.
Мужчина, по данным следствия, проживал на территории садоводческого товарищества и имел три взрослых собаки. Псов он не держал на привязи, не надевал на них намордники. Животные находились на самовыгуле.
Вечером 1 марта голодные собаки напали женщину, находившуюся в тяжелой степени опьянения.
«Кусая и царапая, они причинили ей множественные рвано-укушенные раны и другие повреждения, которые в совокупности привели к обильной кровопотере, а впоследствии в этот же день к наступлению смерти потерпевшей в медицинском учреждении», — говорится в сообщении СК.
Мужчине назначили исправительные работы на срок 1 год и 6 месяцев с удержанием зарплаты 10% в доход государства.
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