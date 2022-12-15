Технологию выпуска имплантов для восстановления черепа придумали в НГТУ

© unsplash.com/Mathew Schwartz
Технологию выпуска имплантов для восстановления черепа придумали в НГТУ
15 Дек 2022, 10:19

Новосибирские ученые разработали технологию имплантатов для восстановления черепа. Их планируется делать из титановых сетчатых пластин.

Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали технологию изготовления персонализированных имплантатов из биосовместимых титановых сетчатых пластин для операций по восстановлению лицевого и мозгового отделов черепа, передает «Интерфакс».

«Это один из наиболее сложных видов операций реконструктивной хирургии, где в основном применяются импортные технологии и материалы. На данный момент разработана технология проектирования и производства матриц, используемых для изготовления титановых сетчатых пластин методами пластического деформирования», — отметили в пресс-службе вуза.

Инженеры также сделали станок для изготовления матриц индивидуальных сетчатых имплантатов. Их прототипы уже переданы специалистам Федерального центра нейрохирургии в Новосибирске для оценки работоспособности.

Предполагается, что завершить изготовление всей линейки специализированного оборудования можно через 1,5 года.


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