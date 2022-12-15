Огурцы подорожали в Новосибирской области почти на 50%, полет в эконом-классе — на 25%

© pixabay.com
Огурцы подорожали в Новосибирской области почти на 50%, полет в эконом-классе — на 25%
15 Дек 2022, 11:10

В Новосибирской области в ноябре выросли цены на большинство наблюдаемых статистиками товаров плодоовощной продукции. Более всего подорожали огурцы — на 49,7%. Кроме того, зафиксирован рост стоимости антибиотика цефтриаксон, перелетов в эконом-классе и дизельного топлива.

Согласно данным Новосибирскстата, свежие огурцы в ноябре в сравнении с октябрем подорожали на 49,7%, репчатый лук — на 20,8%, помидоры — на 13%, апельсины — на 6,6%, сухофрукты — на 5,3%, груши — на 4,5%.

Выросли цены на пельмени, манты, равиоли на 3,7%, мясные консервы — на 3%.

Из непродовольственных товаров больше всего подорожали детские джинсы — на 10,4%, дизельное топливо — на 8,1%, цефтриаксон — на 7,6%.

Поездки в Беларусь выросли в цене на 27,9%, в страны Южной Азии — на 25,2%. Полеты в эконом-классе подорожали на 25,2%.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать» Пытки иркутских заключенных дошли до суда: «Несите крем и пшикалку, будем бак рвать»
Последние материалы
15 Дек, 14:20
Аффилированная с обвиняемым в мошенничестве экс-главой правительства Кузбасса компания вывела более 1 млрд рублей
15 Дек, 13:01
Депутат допустил новый срыв сроков строительства ЛДС в Новосибирске
15 Дек, 12:33
Школу в центре Новосибирска предложили построить на месте старой инфекционки
15 Дек, 11:50
Домашние собаки убили женщину в Забайкалье
15 Дек, 11:49
Ан-12 с дымящим двигателем сел в новосибирском аэропорту
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования