Огурцы подорожали в Новосибирской области почти на 50%, полет в эконом-классе — на 25%

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В Новосибирской области в ноябре выросли цены на большинство наблюдаемых статистиками товаров плодоовощной продукции. Более всего подорожали огурцы — на 49,7%. Кроме того, зафиксирован рост стоимости антибиотика цефтриаксон, перелетов в эконом-классе и дизельного топлива.

Согласно данным Новосибирскстата, свежие огурцы в ноябре в сравнении с октябрем подорожали на 49,7%, репчатый лук — на 20,8%, помидоры — на 13%, апельсины — на 6,6%, сухофрукты — на 5,3%, груши — на 4,5%.



Выросли цены на пельмени, манты, равиоли на 3,7%, мясные консервы — на 3%.

Из непродовольственных товаров больше всего подорожали детские джинсы — на 10,4%, дизельное топливо — на 8,1%, цефтриаксон — на 7,6%.

Поездки в Беларусь выросли в цене на 27,9%, в страны Южной Азии — на 25,2%. Полеты в эконом-классе подорожали на 25,2%.