Ан-12 с дымящим двигателем сел в новосибирском аэропорту

© aero-sity.ru
Ан-12 с дымящим двигателем сел в новосибирском аэропорту
15 Дек 2022, 11:49

Транспортный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска. У него были проблемы с двигателем.

Транспортный самолет Ан-12 совершил экстренную посадку в «Толмачёво», сообщили в аэропорту 15 декабря.

«Ан-12 совершил вынужденную посадку из-за отказа силовой установки, в процессе рулежки наблюдалось задымление в районе четвертого двигателя», — цитирует «Интерфакс» представителя авиаузла.

По данным «Аэро-Сити», самолёт загорелся. Возгорание удалось потушить.

Никто не пострадал.

На самолете оказалась символика корпорации «Иркут».


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Ан-12 с дымящим двигателем сел в новосибирском аэропорту
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