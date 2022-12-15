Домашние собаки убили женщину в Забайкалье

© СК по Забайкальскому краю
Домашние собаки убили женщину в Забайкалье
15 Дек 2022, 11:50

Жительница забайкальского села скончалась после нападения собак. Возбуждено уголовное дело.

Утром 15 декабря в одном из частных дворов села Хадакта Забайкальского края обнаружено тело женщины со следами укусов.

«По данным следствия, 14 декабря 2022 года поздним вечером 68-летняя жительница села Хадакта пострадала от нападения двух собак, которые содержатся в частном домовладении без привязи», — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Владельцы собак установлены и допрошены.


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