Домашние собаки убили женщину в Забайкалье
© СК по Забайкальскому краю
Жительница забайкальского села скончалась после нападения собак. Возбуждено уголовное дело.
Утром 15 декабря в одном из частных дворов села Хадакта Забайкальского края обнаружено тело женщины со следами укусов.
«По данным следствия, 14 декабря 2022 года поздним вечером 68-летняя жительница села Хадакта пострадала от нападения двух собак, которые содержатся в частном домовладении без привязи», — сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Владельцы собак установлены и допрошены.
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