Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 286

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

18:23 Бывший депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Вера Ганзя назвала «опасным» решение, по которому у регионов будут отбирать федеральное софинансирование, если они не справляются с реализацией национальных проектов.

На прошедшем совещании по нацпроектам Путин согласился с предложением забирать федеральные деньги у регионов, которые не успевают сдать объекты по нацпроектам, и отдавать их другим. «Если вовремя не сделали, значит, надо передавать финансирование тем, кто умеет организовать работу», — сказал он.

«На совещании по нацпроектам принято довольно опасное решение. У тех регионов, которые не справляются с реализацией нацпроектов в установленные сроки, отобрать финансирование, а значит, лишить участия в этих нацпроектах, — написала Ганзя в своем телеграм-канале. — Речь идёт о строительстве. Ввод в эксплуатацию затягивается, недостроенные объекты разрушаются. По мнению [виец-премьера Татьяны] Голиковой, да и президента тоже, надо отобрать деньги у тех, кто не может их освоить, и отдать тем, кто может. Решит ли эта жесткая мера проблему? Нет! За исключением того, что все деньги уйдут в Москву или Питер. Опять стучат кулаком по столу, не разобравшись в причинах. Например, на июнь текущего года из 647 тыс. контрактов по 44-ФЗ на строительство и капремонт был расторгнут каждый четвертый. Почему? А потому что, по этому полоумному закону главный критерий отбора подрядчика по-прежнему цена. Конкурс выигрывают организации, которые просто не умеют качественно строить».

Кроме того, среди причин срыва строительства капитальных объектов за счет бюджета Ганзя назвала слишком высокую стоимость проектно-сметной документации и несвоевременное финансирование из федерального бюджета: «Бывает так, что продолжать строить надо или в долг, или на свои деньги. Понятно, что и то, и другое невозможно. Более того, у регионов не хватает собственных денег на софинансирование строительства, особенно дотационные регионы».

17:30 Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому можно будет приватизировать речные порты из муниципальной и государственной собственности за 1 рубль, сообщил бурятский депутат Вячеслав Мархаев (КПРФ).



«В законопроекте уточнено, что объекты должны быть в неудовлетворительном состоянии и невостребованными. А новые собственники обязаны привести их в удовлетворительное состояние в срок не более 2 лет, — рассказал Мархаев в своем телеграм-канале. — Приватизация за бесценок. Речные порты, признанные невостребованными, чудесным образом станут востребованными и готовыми для дальнейшей эксплуатации. Признали невостребованными — закройте, проведите рекультивацию. А если объект в неудовлетворительном состоянии, но необходим инфраструктуре региона, не называйте его невостребованным — и это совсем другие условия для привлечения инвесторов. Подобные законопроекты способствуют расхищению государственной собственности».

Фракция КПРФ голосовала против документа.

16:10 В общежитии Новосибирского государственного университета №8/2 появился плакат с портретами студентов, символом Z в центре и надписями «Гордость России» и «Патриоты России», сообщил «Ненаучный городок».

После жалобы коменданту, знак Z убрали, но фотографии остались. При этом одна из студенток рассказала, что учащиеся не давали согласия на размещение своих фото.

Более того, на плакате появились именно те фотографии, которые ранее собрали со студентов под предлогом сбора фото для новых пропусков.



15:50 Прямо во время очередного массированного ракетного обстрела Украины замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал пост о том, что можно считать «законными военными целями». Там оказались гражданские объекты.

Среди них он назвал «любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей (мосты, транспортные станции, дороги, объекты энергетики, заводы и мастерские, хотя бы частично исполняющие военные заказы».

15:40 Росбанк из-за санкций со стороны США приостановил операции в долларах, евро и дирхамах (валюта ОАЭ). Об этом сообщила пресс-служба компании.

Росбанк — актив олигарха Владимира Потанина, который ранее попал под санкции.

«Переводы по России в рублях РФ проходят без проблем, мобильное приложение и интернет-банк работают надежно, — утверждает банк. — <…> Однако в сложившейся обстановке мы приостановили операции в долларах США, евро и дирхамах, так как пока не можем предложить маршрутизацию, позволяющую гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами».

14:59 Провластный «Союз женщин» организовал в Новосибирской области «патриотическую акцию „Сало на фронт“». О ней, в частности, сообщили отделения организации в Здвинском и Баганском районах.

«Можно принести 1 килограмм, полкилограмма, сколько сможете. Ваш вклад будет бесценен для наших земляков», — утверждает здвинская газета «Сельский труженник».

14:40 Харьков обесточен, сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, работают «пункты несокрушимости», где можно согреться, передает РБК.

Мэр Полтавы Александр Мамай заявил, что город остался без электричества.

СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Запорожье.

12:50 Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом, перевозившим вахтовиков в Хабаровском крае. Восемь человек погибли, 23 пострадали.

Дело завели по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в СК РФ по Хабаровскому краю.

Автобус перевозил вахтовых работников ООО «Амур минералс», уточнили в прокуратуре региона.

12:00 В новосибирском отделении Пенсионного фонда прокомментировали сбор средств на «спецоперацию». Ранее читатель сообщил Тайге. инфо, что сотрудникам раздали заявления на ежемесячное удержание части зарплаты для «оказания добровольной финансовой помощи». Это было сделал в «добровольно-принудительной» форме, говорил он.

«Работники Пенсионного фонда добровольно пожертвовали из своих средств 18 млн рублей на нужды военных, — говорится в заявлении пресс-службы отделения, поступившем редакции. — В сборе средств принимали участие и специалисты Отделения ПФР по Новосибирской области. Часть этих средств была направлена на закупку отечественных внедорожников в рамках проекта Общероссийского народного фронта „Все для победы!“»

Управляющий ОПФР по Новосибирской области, депутат заксобрания от «ЕР» Александр Терепа уверяет, что «участие в этих мероприятиях исключительно добровольное»: «Здесь не может быть никаких обязательных условий. Да они и не нужны. Ведь очень многие готовы поддержать и наших ребят, в том числе наших земляков, и жителей новых субъектов России».

При этом в образце заявления на ежемесячное удержание части зарплаты говорилось, что средства планируется отчислять с 1 января 2023 года до «окончания проведения спецоперации». Деньги должны пойти в «Благотворительный фонд „Народный фронт. Всё для победы“». Организация учреждена в 2014 году прокремлёвским «Народным фронтом», сейчас его исполнительный директор — Максим Горбунов.

10:57 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего помощника московского городского военного прокурора по безопасности Игоря Почапского. По версии следствия, он был ОПГ, похитившей более 45 га земель обороны и безопасности в Подмосковье и Новой Москве, пишет «Ъ».

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Почапский стал восьмым фигурантом дела, уточнило издание. По версии следствия, военные, используя фиктивные документы, организовали подачу исков от членов расположенных рядом с землями Минобороны СНТ для изъятия участков, которые были удовлетворены арбитражами и судами общей юрисдикции. Ущерб оценивается около 1 млрд рублей.

Подозреваемыми также проходят бывший заместитель руководителя департамента расквартирования Минобороны Сергей Бородин, начальники Ватутинской и Алабинской квартирно-эксплуатационных частей военного ведомства Валерий Майборода и Азамат Хайруллин, а также кадастровый инженер Александр Дзюба, члены СНТ Людмила и Сергей Беседины и пенсионер Юрий Родин. Часть фигурантов, в том числе полковник Бородин, уже признали вину, заключили сделки с прокуратурой и оказались под домашними арестами.



Главное на утро 16 декабря

• Cтраны Европейского союза согласовали девятый пакет санкций против России из-за «спецоперации», сообщает Reuters. По словам источников, формальная письменная процедура согласования завершится до полудня 16 декабря.



Официально о согласовании новых ограничений пока не объявили.



• Власти США добавили в санкционные списки российского бизнесмена, главу «Норникеля» Владимира Потанин и его холдинг «Интеррос». Под санкции попали и другие активы бизнесмена — яхта «Нирвана» и Росбанк, а также члены его семьи.

Кроме того, в список попали вице- премьеры РФ Андрей Белоусов и Дмитрий Чернышенко, главы российской администрации Херсонской области Андрей Алексеенко, 29 российских губернаторов и 17 дочерних структур ВТБ.



• Прикубанский районный суд Краснодара взыскал с министерства обороны 1,5 млн рублей в пользу матери рядового Степана Цымбала, которого нашли мертвым после избиения военным, сообщил правозащитный проект «Аксиома».

19-летний Цымбал погиб в феврале 2019 года на военном полигоне «Погоново» под Воронежем. Капитан Дмитрий Прохоров обнаружил, что у него из багажника пропали два ящика водки «Нефть» в бочонках, толкнул спящего срочника, чтобы спросить, где они. Когда солдат не проснулся, капитан ударил его не менее четырех раз. Позднее Цымбала нашли в палатке для мытья посуды со связанными скотчем руками и пакетом на голове, обмотанным вокруг шеи скотчем. Следственный комитет не нашел в этом следов насильственной смерти, Прохорову сначала дали условный срок, потом — шесть лет колонии общего режима за превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК).

• Курский губернатор Роман Старовойт заявил об обстреле хутора Кучеров Беловского района.

«Предварительно зафиксировано шесть прилётов. Пострадавших нет. Однако в двух домовладениях повреждены фасады, выбиты стёкла, частично разрушены заборы», — написал он в своем телеграм-канале.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом»

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.