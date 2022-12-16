Четырнадцатилетняя школьница пропала в Красноярске

В Красноярске пропала 14-летняя девочка. Полиция начала поиски.

В полицию обратилась жительница Центрального района Красноярска с заявлением о пропаже дочери. Вечером 15 декабря 14-летняя девочка ушла из школы №153 по улице Енисейская,1а, и ее местонахождение неизвестно, сообщили региональном управлении МВД.



«Приметы: рост 165 см, среднего телосложения, стрижка короткая, волосы русые. Была одета в шапку синего цвета с сиреневыми полосками, куртку коричневого цвета до колен, синие джинсы, черные сапоги. При себе был рюкзак синий в красную клетку», — рассказали в полиции.

Ведомство просит всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, сообщить по круглосуточным телефонам (391) 227−44−55 или 102.

UPD (11:25) Девочку нашли в подъезде жилого дома в центре Красноярска, сообщили в полиции. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.