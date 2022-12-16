Загрязнение реки бытовыми стоками выявлено в Новосибирске

© t.me/mpr_nso
Загрязнение реки бытовыми стоками выявлено в Новосибирске
16 Дек 2022, 07:48

Минприроды Новосибирской области отчиталось о результатах анализа воды в реке Нарниста — ранее она приобрела желтоватый оттенок. Материалы проверки направлены в прокуратуру.

«В ходе проведенных обследований русла и береговой полосы реки Нарниста министерством выявлены признаки загрязнения водного объекта хозяйственно-бытовыми сточными водами (Аммоний-ион, СПАВ, Нитрит-ион)», — сообщили в минприроды.

Нарниста протекает по территории Новосибирского района и Дзержинского района Новосибирска. О ее загрязнении стало известно в начале декабря. Минприроды опубликовало видео, на котором река имела коричневато-желтый оттенок.

Чиновники направили в Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру информацию о четырех предприятиях, которые, предположительно, могли оказать негативное воздействие на реку.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Инициатива переселять людей из аварийного жилья в арендное шокирует своим цинизмом
Для меня ясно, что ключевой идеей инициативы переселения россиян из аварийного жилья в арендное является «создание специальных региональных операторов для организации строительства и управления наемным жилищным фондом». Причем, не буду удивлен, если это будет реализовано по худшей из моделей государственно-частного партнерства – концессии.
Последние материалы
16 Дек, 14:16
Компания сбежавшего от уголовного дела застройщика начала возводить высотку в Тихом центре Новосибирска
16 Дек, 12:36
Новосибирский губернатор заговорил о «злопыхателях» на фоне критики концессии поликлиник
16 Дек, 12:22
70 домов остались без горячей воды и теплоснабжения в Новосибирске
16 Дек, 11:28
Вертолет загорелся при посадке в Улан-Удэ. Есть жертвы
16 Дек, 11:19
Шестнадцать человек пострадали в аварии с автобусом в Томской области
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования