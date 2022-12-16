Загрязнение реки бытовыми стоками выявлено в Новосибирске

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Минприроды Новосибирской области отчиталось о результатах анализа воды в реке Нарниста — ранее она приобрела желтоватый оттенок. Материалы проверки направлены в прокуратуру.

«В ходе проведенных обследований русла и береговой полосы реки Нарниста министерством выявлены признаки загрязнения водного объекта хозяйственно-бытовыми сточными водами (Аммоний-ион, СПАВ, Нитрит-ион)», — сообщили в минприроды.



Нарниста протекает по территории Новосибирского района и Дзержинского района Новосибирска. О ее загрязнении стало известно в начале декабря. Минприроды опубликовало видео, на котором река имела коричневато-желтый оттенок.

Чиновники направили в Новосибирскую межрайонную природоохранную прокуратуру информацию о четырех предприятиях, которые, предположительно, могли оказать негативное воздействие на реку.