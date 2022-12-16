Травников допустил отмену выборов мэра Новосибирска

© Кирилл Канин. Андрей Травников (второй слева)
Травников допустил отмену выборов мэра Новосибирска
16 Дек 2022, 08:32

Никаких препятствий для отмены прямых выборов мэра Новосибирска нет, заявил губернатор Андрей Травников («Единая Россия»)

«Я отношусь к отмене выборов как к возможной. Никаких препятствий не вижу», — сказал Травников журналистам 16 декабря.

Новосибирск остается одним из немногих городов России с прямыми выборами мэра. Администрацию сейчас возглавляет Анатолий Локоть (КПРФ). В 2014 году он победил единоросса Владимира Знаткова, который сейчас занимает кресло первого вице-премьера в облправительстве Травникова.

В 2019 году Локоть переизбрался. Тогда «Единая Россия» не стал выставлять кандидата в рамказ так называемого пакта Локтя и Травникова, по которому коммунисты не стали бороться за пост губернатора в 2018-м. Главным соперником представителя власти тогда стал независимый политик Сергей Бойко, занявший второе место.

При этом выборы мэра запланированы только на 2024 год. А выборы губернатора должны пройти в 2023-м, и Травников не стал говорить, будет ли он пытаться переизбраться.

В декабре с подачи единороссов были отменены прямые выборы мэра Томска.

Пока выборы глав сохранились лишь в Новосибирске, Улан-Удэ, Якутске, Хабаровске, Анадыре во всех муниципалитетах Хакасии, включая Абакан, и Иркутской области (за исключением Иркутска).


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