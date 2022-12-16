Томские ученые совместно с зарубежными коллегами разработали материал для быстрого заживления тканей

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Ученые Томского политехнического университета совместно с российскими и зарубежными коллегами разработали материал для быстрого восстановления поврежденных органов и тканей. В отличие от аналогов, новый полимер обладает пьезоэлектрическими свойствами и способностью к биоразложению.

В регенеративной медицине применяются конструкции из полимерных материалов — скаффолды, которые повышают эффективность заживления сложных травм. Они должны быть биосовместимы и биоразлагаемы, а также иметь механические свойства, близкие живым тканям.

Томские ученые совместно с коллегами из России, Бельгии и Германии разработали биодеградируемые полимерные скаффолды на основе поли-3-оксибитурата с улучшенным пьезоэлектрическим откликом для адресного воздействия на клетки, сообщается на сайте ТПУ.

Исследование выполнено в рамках международного сотрудничества при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 20−63−47096). Часть работ велась на базе университета Гента (Бельгия). Результаты опубликованы в журнале Advanced Healthcare Materials (Q1, IF: 10.26).

«Пьезоэлектрические материалы генерируют электрический поверхностный заряд в ответ на механическую деформацию. В качестве нанонаполнителя скаффолдов мы применили восстановленный оксид графена, что позволило усилить пьезоэлектрические свойства. Других материалов с подобным набором свойств сегодня в мире нет», — рассказал научный сотрудник международного научно-исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы» ТПУ Роман Чернозем.

Ученые отметили, что, несмотря на интерес научного сообщества к пьезополимерам, практически все современные исследования посвящены скаффолдам, не способным «рассасываться» внутри организма и требующим повторного хирургического вмешательства.

«Воздействуя на электрочувствительные ткани и клетки, электроактивный полимер является потенциально перспективным материалом для увеличения эффективности восстановления поврежденных участков нервной, костной и других тканей. Кроме того, новые скаффолды позволяют лучше регулировать сцепление клеток с их поверхностью и стимулировать прорастание тканей во внутреннее пространство конструкции», — отметила руководитель проекта РНФ, ведущий научный сотрудник международного научно-исследовательского центра «Пьезо- и магнитоэлектрические материалы» ТПУ Мария Сурменева.

Теперь материалы должны пройти исследование на лабораторных животных.