Присяжные со второй попытки признали «вора в законе» Костю Канского виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии

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Присяжные со второй попытки признали «вора в законе» Костю Канского виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии
16 Дек 2022, 10:22

Присяжные в Красноярском крае признали Константина Найбауэра, известного как Костя Канский, виновным по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщила прокуратура региона. Обвинение поддерживал краевой прокурор. Это вторая попытка осудить Найбауэра по этой статье, в первый раз присяжные признали его невиновным.

«Присяжные единодушно признали Константина Найбауэра виновным и не заслуживающим снисхождения по уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии», — сообщили в краевой прокуратуре.

Найбауэр был задержан в октябре 2019 года. Он обвинялся в том, что с 1997 года занимал высшее положение в преступной иерархии, причисляя себя к категории так называемых «воров в законе».

Свое влияние в преступной среде он использовал «в целях организации, руководства и координации преступной деятельностью на территории Красноярского края», отмечали ранее в прокуратуре.

Тем не менее, в 2021 году присяжные единогласно оправдали Константина Найбауэра, но прокуратура добилась отмены приговора и уголовное дело было направлено на новое рассмотрение. Повторное рассмотрение уголовного дела неоднократно откладывалось в связи с невозможностью формирования коллегии присяжных заседателей в виду низкой явки кандидатов.


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