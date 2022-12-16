Шестнадцать человек пострадали в аварии с автобусом в Томской области

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Серьезное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Томской области. Известно о 16 пострадавших.

Пассажирский автобус ПАЗ и грузовик столкнулись на дороге «Медведево-Оленье» в Александровском районе Томской области. 16 человек пострадали, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.



«На данный момент в больнице Стрежевого остаются четыре человека, пострадавших в ДТП, в Александровской районной больнице — шесть человек», — отметили в министерстве.



Среди пострадавших нет жителей Томской области.

По данным местных пабликов, ПАЗ перевозил работников нефтедобывающего предприятия. После столкновения он загорелся.