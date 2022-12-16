Вертолет загорелся при посадке в Улан-Удэ. Есть жертвы
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Три человека погибли при посадке вертолета в Улан-Удэ. Судно загорелось.
15.20 (мест) поступило сообщение о том, что в аэропорту «Байкал» при посадке загорелся Вертолет Ми-8 за горелся при посадке в аэропорту «Байкал». Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденв.
«Возгорание произошло на рулежной дорожке, взлетно-посадочная полоса не задета, — утверждает чиновник. — Вертолет от авиазавода еще не был передан заказчику и не находился в эксплуатации. На борту вертолета не было пассажиров. Экипаж три человека».
Весь экипаж погиб, заявил Цыденов.
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