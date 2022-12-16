70 домов остались без горячей воды и теплоснабжения в Новосибирске

Массовое отключение горячего водоснабжения зафиксировано в Новосибирске. СГК сообщает, что приступает к ликвидации дефекта на тепломагистрали в Ленинском районе.

Согласно данным муниципального портала, в Ленинском районе массовое отключение горячего водоснабжения. Всего по городу таких отключений — свыше 70. Также в 70 домах проблемы с теплоснабжением.



СГК говорит об отключении теплоснабжения в 15 многоквартирных домах в Ленинском районе.

«Приступаем к устранению дефекта на тепломагистрали. Работы планируем вести до 5 утра 17 декабря. До окончания ремонта нам пришлось отключить теплоснабжение у 15 многоквартирных жилых домов», — сообщили в компании.

Также на период ремонта будут понижены параметры теплоснабжения домов на улицах Путевая и Планировочная.