70 домов остались без горячей воды и теплоснабжения в Новосибирске

16 Дек 2022, 12:22

Массовое отключение горячего водоснабжения зафиксировано в Новосибирске. СГК сообщает, что приступает к ликвидации дефекта на тепломагистрали в Ленинском районе.

Согласно данным муниципального портала, в Ленинском районе массовое отключение горячего водоснабжения. Всего по городу таких отключений — свыше 70. Также в 70 домах проблемы с теплоснабжением.

СГК говорит об отключении теплоснабжения в 15 многоквартирных домах в Ленинском районе.

«Приступаем к устранению дефекта на тепломагистрали. Работы планируем вести до 5 утра 17 декабря. До окончания ремонта нам пришлось отключить теплоснабжение у 15 многоквартирных жилых домов», — сообщили в компании.

Также на период ремонта будут понижены параметры теплоснабжения домов на улицах Путевая и Планировочная.


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