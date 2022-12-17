Движение большегрузов до Байкала ограничили из-за снегопада

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Движение большегрузов до Байкала ограничили из-за снегопада
17 Дек 2022, 06:22

На федеральной трассе в Иркутской области ограничено движение грузового транспорта. Дорога ведет из Иркутска на Байкал.

«В связи со снегопадом и уборкой дорожного полотна введено ограничение движения для большегрузов Слюдянский район, 85 км [автодороги] „Байкал“», — сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области утром 17 декабря.

Речь о Култукском тракте, который ведет из Иркутска на Байкал. Он имеет опасные участки с крутыми поворотами и спусками.

Слюдянский район находится на южном берегу Байкала. Там проходит горный хребет Хамар-Дабан.


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