Движение большегрузов до Байкала ограничили из-за снегопада
© vk.com/baikal_region
На федеральной трассе в Иркутской области ограничено движение грузового транспорта. Дорога ведет из Иркутска на Байкал.
«В связи со снегопадом и уборкой дорожного полотна введено ограничение движения для большегрузов Слюдянский район, 85 км [автодороги] „Байкал“», — сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области утром 17 декабря.
Речь о Култукском тракте, который ведет из Иркутска на Байкал. Он имеет опасные участки с крутыми поворотами и спусками.
Слюдянский район находится на южном берегу Байкала. Там проходит горный хребет Хамар-Дабан.
Новости из рубрики:
Мнения
Инициатива переселять людей из аварийного жилья в арендное шокирует своим цинизмом
Для меня ясно, что ключевой идеей инициативы переселения россиян из аварийного жилья в арендное является «создание специальных региональных операторов для организации строительства и управления наемным жилищным фондом». Причем, не буду удивлен, если это будет реализовано по худшей из моделей государственно-частного партнерства – концессии.
Последние материалы
Движение большегрузов до Байкала ограничили из-за снегопада Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 287 Компания сбежавшего от уголовного дела застройщика начала возводить высотку в Тихом центре Новосибирска Новосибирский губернатор заговорил о «злопыхателях» на фоне критики концессии поликлиник 70 домов остались без горячей воды и теплоснабжения в Новосибирске
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo