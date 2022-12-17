Томский сирота сидел в колонии, требовал от государства жилье, вступил в ЧВК и заявил о казнях там

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Сирота из Томской области Андрей Медведев заявил, что служил в ЧВК «Вагнер» и рассказал о практике казней в подразделении. Ранее он был судим за грабеж, а потом пытался добиться от государства положенного ему по закону жилья.

Бывший наемник «ЧВК Вагнера» из Томской области Андрей Медведев рассказал правозащитному проекту «Гулагу.нет» о работе частной военной компании. Его назвали «командиром 1 отделения 4 взвода 7 штурмового отряда» в зоне «спецоперации» в Украине.

Медведев попросил президента России Владимира Путина и силовиков провести проверку в отношении ЧВК, в основании которой осенью признался бизнесмен Евгений Пригожин. «После моего самовольного ухода служба безопасности „Вагнера“ начала меня преследовать, подключают к розыску ФСБ, органы МВД. <…> Я опасаюсь за свою жизнь и здоровье», — сказал он.

Молодой человек добавил, что после того, как он смог покинуть расположение «Вагнера», его знакомых в подразделении задержали.

«После начала поступления осужденных [начали происходить] странные вещи: убийства осужденных от своих же сотрудников службы безопасности, тупые приказы, которые давало наше командование, избиения, — отметил Медведев. — Конечно, во многои сожалею, что согласился туда поехать, но что сделал, то сделал».

Всего, по данным «Гулагу.нет», Медведеву известно об убийствах «более 10 россиян сотрудниками службы безопасности „Вагнера“». Утром 15 декабря у правозащитников появилась информация о задержании Медведева сотрудниками МВД.

Тайга.инфо подробно рассказывала о молодом человеке. Андрей Медведев родился в селе Усть-Бакчар Чаинского района Томской области. Его мать умерла, отца лишили родительских прав и потом он пропал. Андрей попал в детский дом, где находился до 18 лет. После этого его отправили в томский колледж, учится на помощника мастера буровой установки, выписав из детдома. Но затем его отчислили и выгнали из общежития, в котором у него была временная регистрация. Он отслужил в армии, но после возвращения ему негде было жить.

Медведев некоторое время жил у девушки, затем отправился на заработки в Москву. Когда вернулся в Томск — занял денег другу, а потом потребовал вернуть. На него завели дело о грабеже, он получил два года условно, но вскоре срок изменили на реальный, а затем появились уголовные дела о мошенничестве и кражах, и его приговорили еще к трем годам колонии. Он говорил правозащитникам, что его избивали.

Когда Медведев вышел на свободу, он попытался добиться положенного ему как сироте жилья от государства и встретился с юристом в Москве. Но после этого его задержали полицейские и правозащитники потеряли с ним связь.

