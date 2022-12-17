Карантин ввели в новосибирской больнице из-за опасности ветрянки

© yandex.ru/maps

Сотрудник одной из новосибирских больниц заболел ветряной оспой. Часть пациентов, которые не переболели ветрянкой, решено вывезти.

В пульмонологическом отделении новосибирской горбольницы №1 (корпус №3) прекращен прием пациентов, у которых нет документального подтверждения о перенесенной ветрянке или завершенном курсе вакцинации. Ограничения были приняты еще 12 декабря и продлятся по 17 декабря включительно, следует из копии приказа главврача учреждения Юрия Бравве, копия которого поступила Тайге.инфо.

Решение принято из-за того, что у одного из сотрудников отделения зарегистрирована ветряная оспа. Его начальству поручено составить списки контактировавших с ним пациентов и работников.

«Контактных сотрудников, не болевших ветряной оспой, не привитых против нее, не имеющих защитного уровня иммунитета и не получивших экстренную иммунизацию, отстранить от работы с 19 по 29 декабря», — также сказано в документе.

Кроме того, минздрав региона поручил областной станции скорой помощи до 29 декабря организовать «медицинскую эвакуацию пациентов с пульмонологической, аллергологической и кардиологической патологией», не болевших ветрянкой и не привитых от нее, из Заельцовского района Новосибирска и поселка Мочище в ГКБ №25. Об этом говорится в приказе министерства, копию которого редакции предоставил читатель. Проект этого же приказа был опубликован на сайте минздрава.