Новосибирцев зовут покататься с хоккейной «Сибирью» для помощи нуждающимся

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Новосибирцы смогут посмотреть на разминку хоккеистов «Сибири» и принять участие в массовом катании на ЛДС. Все вырученные деньги пойдут в фонд «Солнечный город» на поддержку семей, попавших в трудную ситуацию.

Благотворительное катание на коньках «Растопим лёд» пройдет в ледовом дворце спорта «Сибирь» 25 декабря, сообщили организаторы из компании Renewal.

«У вас будет возможность не только посмотреть на разминку от хоккеистов „Сибири“, но и стать участником массового ледового катания вместе с нашим [маскотом] Снеговиком, — рассказали в пресс-службе ХК „Сибирь“. — Кроме этого, в программе нашего мероприятия: творческий мастер-класс по изготовлению сувениров для взрослых и детей, настольный и аэрохоккей, интерактивные зоны. На каждой площадке гостей будут ждать хоккеисты».

Стоимость билета — 500 рублей. Кроме того, можно будет приобрести лимитированную сувенирную продукцию в стилистике «Растопим лёд».

«Все средства, вырученные с продаж, будут перечислены в благотворительный фонд „Солнечный город“, который создан для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию», — подчеркнули в Renewal.



«Таких масштабных благотворительных мероприятий у нас еще не было, и мы бы очень хотели показать всем снова, какое у нас большое доброе сибирское сердце! Приходите к нам в гости и станьте участником доброго и нужного дела», — отметил гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский.



«Собранные средства будут направлены на проекты по профилактике семейного неблагополучия и помощь семьям в трудной жизненной ситуации. Ведь так важно, чтобы дети могли встретить Новый год дома, рядом со своими родителями, несмотря на временные трудности», — рассказала директор благотворительного фонда «Солнечный Город» Марина Аксенова.



Мероприятие пройдет 25 декабря с 14−30 до 18−00.