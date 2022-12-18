Житель Читы шесть часов пролежал в коридоре больницы и скончался

© pixabay.com
Житель Читы шесть часов пролежал в коридоре больницы и скончался
18 Дек 2022, 06:31

Житель Читы скончался в реанимации Городской клинической больницы № 1 после того, как днем ранее почти 6 часов пролежал в коридоре Краевой клинической инфекционной больницы, ожидая, пока его перевезет скорая.

О смерти пациента в больнице рассказала ИА «Чита.ру» его супруга:«У моего мужа хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ). Он давно на кислородном аппарате — дышит только через него. Приболел, три дня была температура. Вызвала реанимацию 13 декабря, сказали, что свозят его инфекционную больницу сделать КТ, а потом отвезут в первую городскую. Реанимация привезла его, оставила там и уехала. КТ сделали, оказалось, что пневмония начинается, и он там лежал почти шесть часов. В коридоре его подключили к кислородному аппарату. Я звонила в скорую, сказали, что заберут, только когда экстренных больных обслужат».

По словам женщины, когда ее мужа перевезли в первую городскую больницу, его сразу поместили в реанимацию. Однако на следующий день он умер.

В минздраве журналистам заявили, что намерены провести служебное расследование.


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