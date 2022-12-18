На улицу лучше не выходить: высокий уровень загрязнения зафиксирован в городах Западной Сибири

© airvoice.ru
На улицу лучше не выходить: высокий уровень загрязнения зафиксирован в городах Западной Сибири
18 Дек 2022, 08:00

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске, Новокузнецке и Томске утром 18 декабря составляет 7 баллов — это опасное значение, при котором по возможности нужно ограничить пребывание на улице.

7 балльное загрязнение воздуха в Новосибирске (а также Искитиме под Новосибирском), Томске и Новокузнецке фиксирует сервис Airvoice. И, судя по данным в динамике, ночью загрязнение воздуха в Новосибирске и Новокузнецке достигло 10 баллов. В сообщении на сайте отмечается, что на улицу лучше не выходить.

На сайте Западно-Сибирского гидрометцентра предупреждение о режиме неблагоприятных метеоусловий размещено на 18 декабря для Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, а также Барнаула и Бийска.

Вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов прокомментировал ситуацию, напомнив, что «неблагоприятные метеоусловия — это морозная погода, когда высокое атмосферное давление и отсутствие ветра приводят к тому, что все выбросы, которые в другую погоду рассеиваются благодаря естественному движению воздуха, оседают в приземных слоях атмосферы».

«В городах, расположенных в низинах, эта ситуация еще больше усугубляется, образуется смог. Кемерово, например, один из таких городов. Основные источники образования смога — печное отопление, котельные, работающие на угле, и транспорт, который в морозы приходится постоянно прогревать», — написал он в тг-канале.

В качестве возможного решения проблемы чиновник предлагает переходить на газ как основной энергоноситель.


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