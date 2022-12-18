«Озвученные цифры выглядят возмутительно»: губернатор Забайкалья ответил на жалобы о росте платы за отопление на 300%

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Забайкальские предприниматели из поселка Холбон пожаловались на рост платы за отопление на 300%. С таким тарифом они просто не смогут продолжать свой бизнес. Письмо было опубликовано в СМИ. Глава региона Александр Осипов назвал озвученные цифры возмутительными, а решение необъяснимым.

Обращение 11 предпринимателей о росте тарифа на тепло было опубликовано на сайте «Чита.Ру». «В ноябре за помещение площадью 59 квадратов я платила 12 с лишним тысяч, а сейчас мне насчитали 52 тысячи. Обращались в администрацию Холбона, к главе Шилки, отправляли письмо в прокуратуру и вообще везде, куда только можно. Но пока ответов не было», — рассказала журналистам одна из предпринимательниц.

Из обращения следует, что с 1 декабря 2022 года для потребителей при отсутствии дифференциации тарифов по схеме присоединения вводится одноставочный тариф в размере 10 102,2 рубля за гигакалорию. По сравнению с ранее действовавшим тарифом на тепловую энергию в размере 3410,96 рубя плюс НДС 20%, сумма увеличится до 12 122,42 рубля за гигакалорию, прирост стоимости тарифа более 300%.

«Для большинства предпринимателей это единственный источник дохода. Теперь люди будут вынуждены отдавать весь свой месячный доход только за тепло, многим не хватит даже на покрытие долгов, будет нечем платить зарплаты продавцам. За последнее время значительно выросли расходы на налоги, оборудование, повышение минимальной зарплаты, приобретение товаров, — говорится в обращении. — В этом году мы организовали сбор гуманитарной помощи для мобилизованных на СВО, но сами вынуждены выживать. С такими тарифами мы не сможем продолжать свою предпринимательскую деятельность <…>».

В Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края журналистам не дали комментарий, попросили написать письменный запрос.

«Озвученные цифры выглядят возмутительно. Известно, что индекс инфляции в этом году выше, чем в другие годы. Но такие решения сейчас выглядят необъяснимыми. Будет проведена проверка того, что произошло. Особенно возмутительно то, что чиновники отделались словами „пишите письменный запрос“. Это полностью противоречит требованиям президента — работать с людьми, по-настоящему заботясь о них, вникая в вопросы и стараясь помогать им в решении. Особо возмутительно выглядит именно это», — написал в соцсетях губернатор Александр Осипов.