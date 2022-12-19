Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 289

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию.

18:20 Путин подписал закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев и одиноких мужчин.

Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только супруги с российским гражданством, а также одинокие россиянки, которые не могут выносить и родить своего ребенка. Ограничения также не распространяются на пары, если один из супругов женат или замужем за россиянином.

17:34 14 тыс. жителей Шебекинском городского округа Белгородской области остались без света «в результате обстрела», сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания», — утверждает чиновник.

17:08 Красноярский военком отказался комментировать возможное продолжение мобилизации и отвечать на вопрос, что делать, если повестка все-таки придет.



16:11 Сибирская полиция не смогла закупить снегоходы российского производства из-за санкций. Это следует из решения арбитража по иску федерального учреждения «Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД» к московскому ООО «Вымпел-плюс».

Полиция заключила с фирмой контракт на 3,5 млн рублей на закупку четырех снегоходов Tayga Patrul 551, которые производит российское АО «Русская механика». Но МВД так и не получило технику, стороны расторгли контракт в конце марта 2022 года, и полиция потребовала неустойку через суд в размере 177 тыс. рублей. Представитель «Вымпел-плюс» заявил, что полиция должна была списать начисленные штрафные санкции, потому что снегоходы не удалось продать «по причине возникновения не зависящих от него обстоятельств, вызванных распространением новой коронавирусной инфекцией и введением санкций и мер ограничительного характера со стороны иностранных государств».

В феврале были сорваны поставки комплектующих, следует из материалов дела. А в апреле 2022 года производитель снегоходов «Русская механика» прислал «Вымпел-плюсу» письмо, что сможет поставить товар не ранее февраля 2023 года.

Но суд решил, что «Вымпел-плюс» не смог доказать, как именно санкции повлияли на срыв госконтракта, и удовлетворил иск полиции.

В то же время отметим, что в декабре 2022 года холдинг «Русская механика» отчитывался о поставке снегоходов Tayga Patrul 800 инспекторам охотнадзора и особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае.

15:22 SMS-сообщения с призывом спуститься в укрытия приходят жителям Белгородской области через 1,5 часа после обстрелов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает ТАСС.

По данным Гладкова, после обстрелов Белгорода, Белгородского и Краснояружского районов один человек погиб, 12 были ранены. Пострадали более 80 жилых и нежилых построек.

15:15 Росавиация в 49-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России. На этот раз до 27 декабря.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

14:48 Странный баннер со словами «Тест на шпиона: проверь друга одним словом» мог разместить в центре Иркутска местный «Благотворительный фонд „Звезда“». Именно его символика указана на плакате, сообщил Тайге. инфо автор телеграм-канала «Иркутский блог», который первым опубликовал фото баннера.

На баннере нарисован QR-код, который ведет на пост в местном мелком Z-канале о том, что «шпионов» в РФ можно тестировать на возможность произнести «Сыктывкар» или «Башкортостан» (по аналогии с украинским словом «паляниця»).

«Иркутский региональный благотворительный фонд „Звезда“», по данным сервиса «Контур.Фокус», зарегистрирован лишь в апреле 2022 года. Его возглавляет Юрий Кононов. Он же около полугода был директором Иркутского кадетского корпуса, а еще раньше возглавлял управление федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в Волгоградской области.



О Кононове известно, что он родился в Иркутске. Окончил местное пожарно-техническое училище МВД, долго работал в милиции, а затем перешел в ФСКН, где дослужился сначала до замначальника управления по Иркутской области, а потом и до главу волгоградского УФСКН.



Фонд Кононова также собирает деньги для мобилизованных и «добровольцев».

14:27 Депутата Госдумы от «Единой России», первого зампреда комитета по физкультуре и спорту Дмитрия Пирога задержали в петербургском аэропорту «Пулково», передает «РЕН ТВ». «Фонтанка» уточняет, что Пирога не пустили на рейс в Москву, но у полиции не было к нему претензий, поскольку у него депутатская неприкосновенность.

По данным Baza, Пирог смотрел с друзьями в ресторане финал чемпионата мира по футболу. Ему принесли чек на 20,6 тыс. рублей. Он отказался платить, официанты обратились к полицейским, а депутат начал грубить тем — его скрутили. Судя по копии чека, который публикует Baza, кампания в частности заказывала вино «Шабли» по 7 тыс. рублей за 0,37 литра.

14:12 Новую партию мобилизованных отправили «в сторону Украины» из новосибирского лагеря. Это сделали под фейерверки, передает «Сибирьмедиа» со ссылкой на родственников и друзей призванных.



Напомним, в лагере на территории Новосибирского высшего военного командного училища собирали мобилизованных из Новосибирской, Иркутской областей и других регионов Сибири.

13:36 Новосибирский мэр Анатолий Локоть признался, что его во время поездки по Беловодскому району ЛНР охраняют «нацгвардейцы из отряда „Ермак“».

«Новосибирские нацгвардейцы из отряда „Ермак“ обеспечивали мою поездку круглые сутки», — написал Локоть в телеграме.

12:48 Китайский производитель электроники Huawei закрывает в РФ подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования. В нем работали около 2 тыс. человек, которым предложено перевестись в страны СНГ или уволиться, узнал «Ъ».

Собеседник изданий, близкий к компании, подтвердил, что большая часть сотрудников покидает подразделение, но офис сохранится номинально: «Компания готова вернуться, если активные боевые действия в Украине прекратятся».

Решение может быть связано с рисками вторичных санкций, так как оборудование может использоваться в госсекторе.

12:22 Правительство РФ обсуждает создание отечественного разработчика и издателя видеоигр. На это уже может потребоваться до $ 50 млрд, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы к совещанию в Минцифры по мерам поддержки видеоигровой индустрии.

По задумке чиновников, несколько участников рынка учредят новую структуру под названием «Росгейм». Она займется «восстановлением и стабилизацией отрасли, разработкой и изданием игр» и обеспечением поддержкой наиболее перспективных проектов, пишет издание.

План состоит в том, чтобы «учредить русский Electronic Arts, который поможет поставить на поток выпуск высококлассных российских игр», утверждает источник «Ъ». Но понимания, откуда взять средства на проекты, пока нет.

АНО «Агентство развития компьютерного спорта и иных видов спорта», созданная лишь в марте 2022 года, утверждает, что к 2030 году российские студии выпустят 25 AAA-игр (высококачественные проекты с бюджетом от 6,5 млрд рублей каждый) и 40 AA-игр (проекты с бюджетом до 1,6 млрд рублей). Но опрошенные эксперты отметили, что российская игровая индустрия не сможет выполнить намеченные цели: большая часть студий переехала из РФ за границу, на создание новых команд потребуется несколько лет, а на производство качественной игры нужно еще не менее трех лет.



АНО «Агентство развития компьютерного спорта и иных видов спорта» возглавил Антон Кара. Некоторое время он был и.о. гендиректора ФГУП «ПромЭкс».

12:04 В Чите на площади Ленина местные власти заменили пластиковые скульптуры военных на новые из того же материала, передает «Чита.ру». Теперь к изображениям людей в форме приделали еще детей и женщин.

Там же появились надписи «Мы Vместе V 2023», а также кубы, на которых значится «За СВОих» — это сопровождается изображениями Деда Мороза, зайчика и медвежонка.



Напомним, площадь Ленина в Чите «украсили» 12 фигурами военных из пластика и 12 изо льда. Затраты на пластиковых солдат вошли в общий бюджет строительства ледового городка на площади, который составил 8,6 млн рублей.

Для празднования Нового года власти Забайкальского края ранее придумали слоган «Вместе V Новый год». Источники издания говорят, что именно губернатор-единоросс Александр Осипов был автором идеи установить ледяных солдат, однако его пресс-служба это отрицает. В минкультуры Забайкалья уверяли, что ответственность за украшение центральной площади города лежит на мэрии, но в администрации Читы ответили, что концепцию утверждает минкультуры края.



chita.ru/Мария Буренкова

11:56 Снова взрывы в Киеве, передает ТАСС.

«Предварительно в Киеве без пострадавших. Медики и спасатели еще работают на местах», — отметил мэр Виталий Кличко.

11:15 В центре Иркутска поставили баннер со словами «Тест на шпиона: проверь друга одним словом». На нем же изображен QR-код, который ведет на пост в местном мелком Z-канале, обратил внимание «Иркутский блог».



Текст почему-то начинается с отсылки к Библии: «Согласной библейской книге „Судей“, во время междоусобицы между галаадитянами и ефремлянами, оба народа говорили на иврите, но были едва отличимые особенности акцентов». Затем автор пишет, что с помощью этих отличий «выявляли чужаков», которых потом убивали.

Затем в посте проводится аналогия с украинским словом «паляниця» и тем, что им могут проверять российских диверсантов или тех, кто избавился от военной формы и пытается избежать наказания.

«Хочется лишь ответить на логичный вопрос — есть ли у нас свой шиболлет, который выявит человека чужого, не пожившего в нашей стране. Ответ на этот вопрос — конечно есть, и самое удивительно это слова Сыктывкар и Башкортостан», — сказано в посте (орфография и пунктуация сохранены).

«Еще раз, прочувствуйте безумие ситуации: в центре Иркутска призывают искать украинских шпионов с помощью библейской отсылки и слова „Сыктывкар“. Кринж сезона», -отметил «Иркутский блог».

На баннер также есть символика звезды и надпись под ней — «Звезда». Такой же логотип — у одноименного телеканала Минобороны РФ.

Фото t. me/irkblog

10:44 В 2022 году московские суды приняли рекордное число исков против военкоматов, рассказал глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«За два последних года количество административных исков москвичей к военным комиссариатам выросло в 3,6 раза — с 416 до 1495 (по состоянию на 18 декабря 2022), — отметил Чиков. — Административные иски подаются при оспаривании законности и обоснованности действий, бездействия и решений государственных органов и должностных лиц. Рост числа судебных претензий к военкоматам начался в 2021 году. <…> В течение 2022 года в первой инстанции суды Москвы рассматривали 1243 дела, причем 505 в первом полугодии и 729 — в неполном втором».

С начала мобилизации (с 21 сентября) суды приняли 292 исков к военкоматам — это чуть меньше, чем за весь 2017 год.

«Суды отказывают в удовлетворении половины исков — 47% (578 дел). 12% (146 дел) — удовлетворены полностью либо частично», — добавил правозащитник.

Главное на утро 19 декабря

• Норвегия перестала выдавать визы россиянам из-за опасений, что они откажутся уезжать, передает Barents Observer со ссылкой на представителей нескольких местных правозащитных и общественных организаций.

По сведения собеседников издания, за несколько месяцев им не удалось привезти ни одного россиянина, которых приглашали для участия в мероприятиях. В сентябре, в частности, визы не смогли оформить участники российско-норвежского проекта помощи онкологическим пациентам, приглашения для которых сделала местная Ассоциация женщин, переживших рак груди. Им отказали под предлогом того, что у них «недостаточно связей для возвращения» в Россию.

• В Якутии пропал активист и музыкант Айхал Аммосов (Игорь Иванов), сообщили Медиазоне* в фонде «Свободная Якутия». Он не выходит на связь с 11 декабря. 13 декабря он не явился в Якутский городской суд на заседание по своему уголовному делу о повторной «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК). Поводом для него послужил баннер на крыше бассейна в центре Якутска о том, что жители республики против «спецоперации». Ранее его трижды штрафовали по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ).

По информации «Свободной Якутии», в последнее время за активистом следили неизвестные.

• В Белгородской области в результате обстрела пострадали восемь человек и один погиб, сообщил губернатор Вячеслава Гладкова. Он утверждал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.

В соцсетях появились кадры с дымом в жилой части Белгорода.

• На сердце с надписью «Мариуполь», установленном на Дворцовой площади, написали «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды», сообщила журналистка Ксения Собчак.

Инсталляцию, которую поставили перед Новым годом в честь «побратимства» Санкт-Петербурга и Мариуполя, начали разбирать.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом

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