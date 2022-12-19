Семь человек пострадали при пожаре на нефтегазовом месторождении в Приангарье

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Семь человек пострадали при пожаре на нефтегазовом месторождении в Приангарье
19 Дек 2022, 06:28

Крупный пожар произошел на нефтегазоконденсатном месторождении в Иркутской области. Семеро пострадали, двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Пожар произошел на Марковском месторождении в Усть-Кутском районе Иркутской области. Его удалось потушить только к утру 19 декабря, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

«Пострадали семь человек. Два человека — в тяжелом состоянии, их вертолётом санавиации доставили в Братск. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек, с обморожением ног, будет лечиться амбулаторно», — рассказал глава региона.

Возгорание началось на установке комплексной подготовки природного газа. Месторождение разрабатывает «Иркутская нефтяная компания».

Прокуратура региона начала проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.


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