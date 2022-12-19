Замминистра ЖКХ поставили охранять культурное наследие Новосибирской области
© nso.ru. Елена Макавчик (за трибуной)
Инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области возглавила замминистра ЖКХ Елена Макавчик. Это уже третий глава подразделения при губернаторе Андрее Травникове.
Елена Макавчик стала руководителем государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, сообщили в пресс-службе Травникова 19 декабря.
Макавчик сменила Елену Медведеву, которая возглавляла инспекцию с 2019 года. Ранее кресло занимал Александр Кошелев. Таким образом, это уже третий начальник управления при Травникове.
Елена Макавчик ранее была заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона.
Ранее, как следует из профиля на linkedin, она работала в ООО «Юридический департамент», затем долгое время возглавляла отдел реформирования ЖКХ в областном минстрое, позже стала начальником управления в минЖКХ.
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