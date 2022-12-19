Два человека погибли под поездом в Кузбассе
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Два человека погибли на железнодорожных путях в Кемеровской области. Следственный комитет начал проверку.
30-летний мужчина и 40-летняя женщина перебегали пути перед грузовым поездом на перегоне «Тогучин-Курундус» в Кузбассе. По предварительной версии, они были пьяны, сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте 19 декабря.
«Увидев людей на путях, машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось», — рассказали в ведомстве.
СК объявил проверку по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта).
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