Замминистра по «восстанолению» ДНР и ЛНР завели в новосибирском правительстве

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Замминистра по «восстанолению» ДНР и ЛНР завели в новосибирском правительстве
19 Дек 2022, 10:04

Новый замминистра строительства Новосибирской области будет курировать «восстановление территории ЛНР и ДНР». Ранее он возглавлял правительственный фонд помощи обманутым дольщикам.

Новым замминистра строительства региона назначен Дмитрий Богомолов, сообщила пресс-служба министерства. Он будет отвечать за обманутых дольщиков, контроль над жилищным строительством, а также за «восстановление освобожденных территорий ЛНР и ДНР».

Дмитрий Богомолов родился в 1982 году в Новосибирской области. Окончил Сибирскую академию государственной службы. По данным сервиса «Контур.Фокус», работал в юридических компаниях («Константа», «Зап.-Сиб. ЮК „ФЕМИДА“» и «Квадрат»), также занимался недвижимостью и был председателем жилищно-строительного кооператива «Успех».

В 2021 году Богомолов возглавил региональный «Фонд защиты участников долевого строительства», учрежденный областным правительством в 2019-м. Через него заключаются сделки для достройки домов обманутых дольщиков, различных контрактов было заключено уже на 3,4 млрд рублей.


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