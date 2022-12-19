Землетрясение произошло у Листвянки на Байкале

Инициатива переселять людей из аварийного жилья в арендное шокирует своим цинизмом

Для меня ясно, что ключевой идеей инициативы переселения россиян из аварийного жилья в арендное является «создание специальных региональных операторов для организации строительства и управления наемным жилищным фондом». Причем, не буду удивлен, если это будет реализовано по худшей из моделей государственно-частного партнерства – концессии.