Землетрясение произошло у Листвянки на Байкале

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Землетрясение произошло у Листвянки на Байкале
19 Дек 2022, 12:51

Землетрясение произошло на Байкале. Эпицентр находился около туристического поселка Листвянка.

Землетрясение энергетическим классом 8,9 произошло в акватории Байкала, сообщил Байкальский филиала Единой геофизической службы РАН 19 декабря. Магнитуда по формуле для региона составила 2,7.

Эпицентр оказался в акватории озера Байкал, примерно в 26 км юго-восточнее поселка Листвянка. В этом месте находится исток реки Ангара.

По данным сейсмологов, в Листвянке интенсивность толчков составила 2 балла.


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