Трое пострадали при столкновении пассажирского автобуса с «Газелью» в Новосибирске

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ДТП с пассажирским автобусом произошло в Новосибирске. Есть пострадавшие.

Автомобиль «Газель» двигался по Бердскому шоссе в сторону улицы Грунтовой и столкнулся с автобусом МАЗ, ехавшим в попутном направлении. Об этом сообщили в госавтоинспекции по Новосибирской области.



«В результате ДТП пострадали водитель „Газели“ и его пассажиры — мужчины 1997 и 1992 года рождения», — уточнили в ведомстве.

Пострадавших госпитализировали.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

