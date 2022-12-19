Трое пострадали при столкновении пассажирского автобуса с «Газелью» в Новосибирске
© Госавтоинспекция по Новосибирской области
ДТП с пассажирским автобусом произошло в Новосибирске. Есть пострадавшие.
Автомобиль «Газель» двигался по Бердскому шоссе в сторону улицы Грунтовой и столкнулся с автобусом МАЗ, ехавшим в попутном направлении. Об этом сообщили в госавтоинспекции по Новосибирской области.
«В результате ДТП пострадали водитель „Газели“ и его пассажиры — мужчины 1997 и 1992 года рождения», — уточнили в ведомстве.
Пострадавших госпитализировали.
Никто из пассажиров автобуса не пострадал.
Новости из рубрики:
Мнения
Инициатива переселять людей из аварийного жилья в арендное шокирует своим цинизмом
Для меня ясно, что ключевой идеей инициативы переселения россиян из аварийного жилья в арендное является «создание специальных региональных операторов для организации строительства и управления наемным жилищным фондом». Причем, не буду удивлен, если это будет реализовано по худшей из моделей государственно-частного партнерства – концессии.
Последние материалы
Уголовное дело завели на главу Центрального округа Новосибирска Трое пострадали при столкновении пассажирского автобуса с «Газелью» в Новосибирске Землетрясение произошло у Листвянки на Байкале Замминистра по «восстанолению» ДНР и ЛНР завели в новосибирском правительстве Уголовное дело завели после пожара на иркутском месторождении
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo