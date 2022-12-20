Три участка отдадут под комплексную застройку в Новосибирском Академгородке

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Три участка отдадут под комплексную застройку в Новосибирском Академгородке
20 Дек 2022, 06:53

Мэрия Новосибирска опубликовала проекты решений о комплексном развитии территорий в Нижней зоне Академгородка. Под застройку планируется отдать более 7,7 га. Они заняты деревянными домами, под снос должны пойти более двух десятков бараков.

Опубликованы проекты решений о развитии трех территорий в Нижней зоне Академгородка. В частности, предлагается освоить участок в границах улиц Российской, Рубиновой, Шатурской, Гнесиных площадью 36,4 тыс. кв. метров.

Объем строительства в границах территории должен составить более 91 тыс. кв. метров.

Второй участок расположен в границах улиц Российской, Героев Труда, Рубиновой, его площадь более 24 тыс. кв. метров. Объем планируемого строительства — более 60 тыс. кв. метров.

Кроме того, более 42,5 тыс. кв. метров предлагается построить на улице Иванова.

Участки расположены в Нижней зоне Академгородка и застроены деревянными бараками, которые являются аварийными. Расселить предполагается 27 домов. Территорию хотят застроить домами 14−18 этажей. Предельный срок реализации решения — 2028 год.

Предполагалось, что конкурс по выбору застройщика может быть объявлен до конца 2022 года. Однако запланированное комплексное развитие территорий ранее вызвало вопросы из-за неминуемого роста нагрузки на инженерные сети, дороги и социальные объекты района. В начале ноября местные жители готовили коллективное обращение к губернатору с просьбой не затягивать реализацию проектов, писали «Родные берега».


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Три участка отдадут под комплексную застройку в Новосибирском Академгородке
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