Кишечная инфекция обнаружена у детей в двух школах Железногорска

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Более 20 учеников начальных классов пожаловались на признаки кишечной инфекции в двух школах красноярского Железногорска. СК и прокуратура проводят проверки.

«Предварительно установлено, что с 13 декабря 2022 года более 20 учеников начальных классов двух школ в Железногорске (№100 и №103) пожаловались на плохое самочувствие, сопровождавшееся признаками кишечной инфекции. В настоящее время работа пищеблока приостановлена, дети обучаются дистанционно», — говорится в сообщении СК.



По данным прокуратуры, всего с 10 по 19 декабря за медпомощью обратились 28 детей в возрасте 7−10 лет, сейчас их состояние удовлетворительное, они находятся на амбулаторном лечении.

В здании образовательного учреждения проведена дезинфекция.

«В ходе проверки совместно со специалистами МРУ № 51 ФМБА России будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, по ее результатам — будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

СК начал доследственную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).