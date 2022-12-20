Труп мужчины нашли в сгоревшем минивэне в Братске

© t.me/irk38mchs
Труп мужчины нашли в сгоревшем минивэне в Братске
20 Дек 2022, 08:33

Минивэн сгорел в Братске Иркутской области. В салоне нашли мертвого мужчину.

Автомобиль Nissan Serena сгорел на улице Просвещения в Братске в ночь на 20 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

«Внутри автомобиля был обнаружен погибший мужчина», — уточнили в ведомстве.

Машина полностью выгорела. По предварительным данным, причиной пожара могла стать техническая неисправность, и водитель не смог выбраться из салона.

Но официальная причина смерти мужчины пока не называется.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Инициатива переселять людей из аварийного жилья в арендное шокирует своим цинизмом
Для меня ясно, что ключевой идеей инициативы переселения россиян из аварийного жилья в арендное является «создание специальных региональных операторов для организации строительства и управления наемным жилищным фондом». Причем, не буду удивлен, если это будет реализовано по худшей из моделей государственно-частного партнерства – концессии.
Последние материалы
20 Дек, 09:33
Новосибирца лишили работы, и он пошел добровольцем по мобилизации. Семья осталась без выплат
20 Дек, 08:33
Труп мужчины нашли в сгоревшем минивэне в Братске
20 Дек, 08:21
Экс-глава минздрава Иркутской области осуждена за мошенничество при закупке масок почти на 100 млн
20 Дек, 07:39
Кишечная инфекция обнаружена у детей в двух школах Железногорска
20 Дек, 06:53
Три участка отдадут под комплексную застройку в Новосибирском Академгородке
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования