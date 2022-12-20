Труп мужчины нашли в сгоревшем минивэне в Братске
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Минивэн сгорел в Братске Иркутской области. В салоне нашли мертвого мужчину.
Автомобиль Nissan Serena сгорел на улице Просвещения в Братске в ночь на 20 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
«Внутри автомобиля был обнаружен погибший мужчина», — уточнили в ведомстве.
Машина полностью выгорела. По предварительным данным, причиной пожара могла стать техническая неисправность, и водитель не смог выбраться из салона.
Но официальная причина смерти мужчины пока не называется.
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